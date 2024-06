Folytatódik a botrány! Kunu Márió felesége megfenyegette a szeretőt

Kunu Márió óriási botrányára talán még mindenki emlékszik, hiszen hetekig ettől volt hangos az internet... Történt ugyanis, hogy a népszerű zenész más ajtaján kopogtatott a boldogságért, miközben tíz éve boldog(?) házasságban él Alexandrával. Márió egyébként majdnem megúszta a dolgot, de végül a sorsa utolérte. Alexandra ugyanis meglátta azt a beszélgetést, amit a zenész és a szeretője folytatott. Mondanunk sem kell, hogy nem az volt leírva benne, hogy az ég kék, a fű pedig zöld...

Kunu Márió felesége megfenyegette férje szeretőjét (Fotó: Facebook)

Kunu Márió szeretőjét megfenyegették

Valószínűleg nem sokan tudtak volna megbocsájtani egy ilyen árulást, de Alexandra félretette a sérelmeit és kibékült a férjével. Mindezt egy közös videóban jelentették be, ahol Márió elmondta: tudja, hogy hibát követetett el, de azért lépett félre, mert feleségével eltávolodtak, és Szandi amúgy sem volt otthon. Mondjuk így a felesége helyében nem hagynánk el a házat túl sűrűn, de aztán Alexandra is elmondta, hogy mégis miért döntött úgy, hogy visszafogadja csalfa férjét. Ennek nem más oka volt, mint közös gyermekük, akit szeretetben szeretnének a továbbiakban is nevelni. Együtt...

Na, de a békülés ellenére a botrány még nem ért véget, ugyanis Alexandra most Emíliának üzent. Annak a lánynak, akivel Márió megcsalta őt. Soraiban senki se keresse a kedves, barátkozó utalásokat, ugyanis Szandi inkább a megfélemlítésre utazott. Jobb is, ha átadjuk neki a szót:

Jobban jár, ha nem találkozik velem. Hát, bedőlt annak, amit a Márió mondott neki (tipikus dumája). Tudta jól, hogy házas, családos, híres ember, mégis úgy ugrott a f***ra, ahogy nem kellett volna. Tudta jól, mit vállalt, ha már asszony volt a házamba jönni, vigye végig.

Gusztustalan mind a kettő, ő kis naivan elhitt mindent de nem értem, azt hitte, hogy majd a helyembe léphet? Ő már halálos szerelmes lett két nap után. Alapból amúgy le sem ülhetett volna oda, ahonnan én nem állok fel. Nagyon merész kislány volt, vállalja a következményeket. Láttam védekezik, és ő akar áldozatként kijönni az egészből. Vicces – fogalmazott a megcsalt feleség, aki egy másik posztban bevallotta azt is, hogy most már sokkal körültekintőbb a férjével kapcsolatban, ugyanis fél, hogy újra megtörténik vele ez az egész.