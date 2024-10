Krausz Gábor kimondta Mikes Annának: Vége! - Videó

Krausz Gábor és Mikes Anna nemcsak a Dancing with the Stars parkettját szántották fel, hanem az Ázsia Expressz műsorában is kőkeményen meneteltek. Olyannyira, hogy ma már a döntőben küzdhetnek meg a fődíjért és az ezzel járó dicsőségért. Ezt viszont nem adják könnyen, ahogy eddig semmit sem a műsorban. Ám eljutottunk odáig, hogy most már Mikes Annánál is eltört a mécses, és már majdnem odáig jutott, hogy feladja a versenyt...

Krausz Gábor mindent megtett Mikes Annáért

Ahogy említettük, az Ázsia Expressz egy komoly megterhelés a pároknak, de nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is. Valószínűleg Annánál is azért törhetett el a mécses, mert hetek óta küzdött megállás nélkül, hogy a fináléba jussanak, és most már csak egy karnyújtásnyira vannak a győzelemtől. Persze az ellenfeleik is hasonlóan gondolkoznak erről, éppen ezért nincs könnyű dolga egyik párosnak sem. Ellenben most Annáék esetében Gábornak kellett erősnek maradnia...

A videó tanúsága szerint a szerelmesek épp fuvart fogtak, mikor a profi táncosnő csak nézett maga elé, és potyogtak a könnyei. Persze ez azonnal feltűnt a séfnek is...

Ez már a vége! Nyugi

– majd két puszit nyomott a sztárséf a táncosnő arcára.

Az viszont, hogy sikerült-e Annának megnyugodnia, és hogy hányadikként érkeztek meg Ördög Nórihoz, kiderül péntek este 19:55-től a TV2-n!