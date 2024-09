Krausz Gábor vallomása: Érzem, hogy Anna vágyik az anyaságra

A tagalog nyelv pont olyan nehéz egy európai fül számára, mint amilyen nehéz a magyar mindenkinek, akinek nem az anyanyelve. Ha pedig a szavakat és azok jelentését egy gyerekcsoporttól kell elsajátítani, még nehezebbé válik a feladat. Az Ázsia Expressz 2024-es évadában persze soha nem az a cél, hogy egy kihívás könnyen megugorható legyen, így a játékospároknak a csütörtöki adásban sem volt könnyű dolga. Mikes Anna mégsem tudott koncentrálni a dalra, amiből okulnia kellett, mert láthatóan elvarázsolta őt az aprónép. Akár azt is mondhatjuk, hogy Krausz Gábor kedvesénél hatalmas sebességre kapcsolnak az anyai ösztönök. De vajon a sztárséf, hogy áll a fészekrakás kérdéséhez, alig egy évvel azután, hogy megismerték egymást? Nos, elöőljáróban annyit, hogy jól, de a válasz előtt térjünk vissza az Ázsia Expresszhez és ahhoz a bizonyos ultra cuki feladathoz, ami csütörtökön várt a játékospárokra.

Mikes Anna képtelen volt a feladatra koncentrálni az Ázsia Expressz legutóbbi fordulójában (Fotó: TV2)

Mikes Anna szíve megdobbant az Ázsia Expressz közben

A játékosok a Fülöp-szigetek hivatalos nyelvét, a tagalogot tanulmányozták. Nem volt könnyű dolguk, hiszen egy óvodáscsoport által előadott gyermekdalból kellett kihallaniuk a zöldségek nevét és meg is kellett tanulniuk azokat. A feladat két emberes, de Mikes Anna nem jelentett túl sok segítséget Krausz Gábornak, mivel teljesen elvarázsolta őt a gyereksereg. – Nem tudok teljes mértékben a feladatra koncentrálni, mert annyira cukik ezek a gyerekek, hogy elolvadok tőlük.

Hát ekkorák voltak és amúgy semmi kedvük nem volt énekelni…

– mondta a feladat közben Mikes Anna. Hogy az Ázsia Expressz álompárjának mire volt elég a teljesítménye ebben a feladatban, az majd kiderül, de Mikes Anna reakciója a gyerekekre felvet egy kérdést. Vajon Krausz Gábor észrevette a jeleket, amiket a vak is látott?

Fülig érő szájjal játszott a gyerekekkel Mikes Anna (Fotó: TV2)

„Bevallom, könnybe lábad a szemem, amikor figyelem...”

– Valójában nem az Ázsia Expressz forgatásán tűnt fel nekem először, hogy Anna miként viszonyul a gyerekekhez, hiszen nem „csupán” profi táncos, de pedagógus is, és számtalanszor volt már alkalmam látni őt a Csillámpóni csoportban, ahová egyébként Hannika is jár. Bevallom, könnybe lábad a szemem, amikor figyelem őket együtt. Amióta pedig hármasban élünk együtt, nap mint nap érzékelem, ahogy Annában egyre inkább erősödnek az anyai ösztönök. Persze, én is láttam, hogyan érzékenyült el a feladat kapcsán és nem tagadom, engem sem hagyott hidegen az a cukiságcunami, ami végigsöpört rajtunk – kezdte nevetve a Borsnak Krausz Gábor, akinek szavaiból kitűnik, hogy koránt sem zárkózik el attól, hogy a jövőben másodszor, harmadszor, vagy akár negyedszer is fel s alá járkáljon a szülőszoba előtt.