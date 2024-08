Krausz Gábor kitálalt Mikes Annáról: ez történt az Ázsia Expressz forgatásán

Krausz Gábor és Mikes Annak is egyike annak a nyolc párosnak, akik idén megmérettetik magukat az Ázsia Expressz ötödik évadában. A szerelmeseket eleinte óvva intették a műsortól, hiszen"friss" szerelmesekként mondhatni kockára tették a kapcsolatukat. Legalábbis ezt gondolták sokan... A sztárpár azonban mindenkire rácáfolt, hiszen erősebben tértek haza Ázsiából, és sokkal mélyebb lett a kapcsolatuk. Ehhez már a Dancing with the Stars műsora is egy jó alapként szolgált, hiszen ott is össze voltak zárva, s mire a kontinenseket átívelő kalandba belefogtak volna, már mindent tudtak egymásról.

Krausz Gábor és Mikes Anna kapcsolatát még inkább összekovácsolta az Ázsia Expressz (Fotó: Bors)

Krausz Gábor: Semmi újat nem tudtunk meg a másikról

Gábor és Anna mondhatni sorsszerűen ismerkedett meg tavaly ősszel, mikor a Dancing with the Starsban táncoltak együtt. Idővel az érzelmek is megjelentek köztük, és a műsor után fel is vállalták, hogy egy párt alkotnak. Kapcsolatuk pedig azóta is töretlen... Igaz, az Ázsia Expressz forgatásán azért szereztek olyan emlékeket is, amikre nem gondolnak vissza olyan szívesen.

– Már elég sok idő eltelt ahhoz, hogy csak a szépre emlékezzünk, bár itt a sajtótájékoztatón azért visszatértek az emlékek, és kicsit össze is szűkült a gyomrom. Viszont én még utólag is azt mondom, hogy ez egy nagyon jó kaland volt, és kár lett volna kihagyni – kezdte lapunknak Gábor, aki arról is ejtett pár szót, hogy Annával milyen volt átélni ezt a kalandot.

Furán hangzik, de semmi újat nem tudtunk meg a másikról. Ezt úgy értem, hogy tudtam Annáról, hogy erős, hogy ő egy versenyző típus, de valójában ezt már a Dancing alatt megtapasztaltam, hiszen ott is össze voltunk zárva. Ugyanez a helyzet fordítva is, megismertük egymást annyira, hogy ne érjen semmilyen meglepetés

– tette hozzá a sztárséf, majd Anna vette át a szót.

– Gáborral kapcsolatban semmi újat nem tapasztaltam, annak ellenére sem, hogy úgymond egy friss kapcsolattal vállaltuk be az Ázsiát. Nagyon jól ismerjük egymást, és mindvégig kitartottunk egymás mellett a forgatáson is, összedolgoztunk és összetartoztunk – fogalmazott a profi táncos.