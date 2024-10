Krausz Gábor kiborult: Anna miatt sajnálom, rá hozok szégyent!

Ötödik hete zakatol teljes erővel az Ázsia Expressz vonata, amiről ezen a héten Zsigmond Anginak és Mészáros Bendének kellett leszállnia, számukra véget ért a verseny. Krausz Gábor az egyik nap úgy érezte nem akarja, nem bírja ezt tovább, magától akart kiszállni a játékból, el akarta kérni az útlevelét Ördög Nóritól. A sztárséf kiborult, nem is először, aminek a nézők szem- és fültanúi voltak, kapott is érte hideget-meleget a kommentszekcióban.

Krausz Gábor szerelme, Mikes Anna miatt sajnálja kiborulását Fotó: TV2

Konfliktusokból nem volt hiány ezen a héten sem, a verseny kibeszélő műsorában erről is szót ejtett Ördög Nóri, a kőkemény pillanatokról egy montázst is mutatott a jelen lévő három párosnak. Krausz Gábor és Mikes Anna, Zsigmond Angi és Mészáros Bende, valamint Jolly és Szuperák Barbi együtt nézték meg a néha bizony nagyon kellemetlen pillanatokat, amik után mindenki kapott is rendesen, a kommentszekcióban nem kímélték őket. Most főleg a Séfek Séfe sztárja volt a fő téma, akiről a műsorvezető külön összefoglalóval készült a kibeszélő műsorban, amiben az a jelenet is benne volt, amikor egy rendőr fegyvert fogott Gáborra.

– Ez gáz! Erre nincs mentség! A rendőrös sztori, azt hozzáteszem, hogy rohadtul elegem volt a napból, és senki nem adta vissza az útlevelemet, hiába könyörögtem – magyarázta Krausz Gábor. – Mindenki végignézte a szenvedésemet és úgy voltam vele, hogy ha jön egy rendőrautó, abba én beülök, elvisznek, letartóztatnak és akkor vége van. Arra mondjuk nem számítottam, hogy benne van, hogy lelőnek!

Szóval ez gáz! Ezt a részét én szégyellem! Ez a verseny olyan dolgokat hozott ki belőlem, amiket amúgy a valós életben soha nem tapasztaltam magamon. Hogy ilyen ingerültté tesz valami, ami nem sikerül, vagy azért mert általában az életben sikerülnek a dolgaim, vagy nem kerülök ennyire szélsőséges helyzetekbe.

Az Ázsia Expressz versenyzője párjától is elnézést kért.