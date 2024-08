„Siess haza!” - hívta fel Krausz Gábor Mikes Annát, nem akármi fogadta otthon

Minden eddiginél erősebb a szerelmi kötelékük. Az Ázsia Expressz forgatásán hatalmas nyomás nehezedett az ország legismertebb sztárpárjára, ám Krausz Gábor és Mikes Anna azt is könnyen átvészelte.

Krausz Gábor és Mikes Anna jól vették az akadályokat – Fotó: Archív / hot! magazin

– Anna remekül kezeli a stresszhelyzeteket; én először inkább hisztizek, csattogok és csapkodok, majd utána megoldom. De mindketten egész jó problémamegoldó képességgel rendelkezünk. Igaz, más stresszhelyzetekhez vagyunk szokva, Anna a tánc, én pedig a konyha révén – kezdte Krausz Gábor a hot! magazinnak.

„Annyit mondott a telefonba, hogy este siessek haza”

Mikes Anna nemrégiben ünnepelte a születésnapját, a jeles napra pedig nem kisebb ajándékot kapott a szerelmétől, mint egy meg­le­pe­tés­­bu­lit, ahol minden olyan ember részt vett, aki fontos a táncos életében.

– Azon a héten tánctábort tartottam, úgyhogy este hatra értem haza, de mire megérkeztem, Gábor szervezett egy meglepetés szülinapi bulit a számomra legkedvesebb emberekkel. Megmondom őszintén, nem számítottam rá.

Annyit mondott a telefonba, hogy este siessek haza, mert megyünk vacsorázni. Aztán kinyitottam az ajtót, és ott volt rengeteg ember és Gábor. Nagyon készült: főzött, szervezkedett.

Közben elkészült a teraszunk is, tehát egybekötöttük a teraszavató bulival is – áradozott Anna. – Boldoggá tett, hogy ennyi erőfeszítést ölt bele azért, hogy mosolyogjak. Ilyenkor ez a legfontosabb számomra, nem is az ajándék. Kaptam ajándékot, amit nem szeretnénk elárulni, hogy mi volt, de összességében sokat jelentett, hogy Gábor így odatette magát – árulta el a táncos.

Annának fontosak az élmények, Gábor pedig mindent megtesz érte – Fotó: Archív / hot! magazin

Krausz Gábor az apukája segítségét kérte

A szerelmespár nemrég a hot! magazinnak mesélt arról, hogy nagy felújításba kezdtek a közös otthonukon, ami azt jelenti, hogy ez az időszak számukra nemcsak a kapcsolatuk, de a szerelmi fészkük szépüléséről is szólt.

– Amikor hazajöttünk az Ázsia Expressz forgatásáról, akkor kezdtük el igazán a munkálatokat. Apukámék nagyon sokat segítettek a renoválásban – lényegében ők építették meg az egészet, én pedig néha belekontárkodtam –, és most lett kész. Még azért jó idő van, ezért nyáron biztosan ki lesz használva, de igazán nagyot majd jövőre szól! A szülinapi bulin is nagy érdeklődés övezte – mondta büszkén a séf.