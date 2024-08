„Nem engedi látni a kislányomat” — súlyos dolgot állít volt feleségéről L.L. Junior

L.L. Junior és Körtvélyessy Kinga között újabb háború eszkalálódik, legalábbis erre lehet következtetni a rapper bejegyzéséből, amit az éjszaka közepén tett közzé. Azzal nem mondunk újat talán, hogy az egykori sztárpár kapcsolata a válás után nem volt túl kiegyensúlyozott, tekintve, hogy Junior többször is üzent már kislánya édesanyjának ilyen-olyan témában. Egy ideje viszont csend volt köztük, a nyilvánosság felé nem kommunikálták, hogy problémájuk lenne egymással. Most viszont kiderült, hogy van... Nem is akármilyen!

L.L. Junior kiakadt kislánya édesanyjára (Fotó: Markovics Gábor)

L.L. Junior: Nem engedi látni a kislányomat

A múlt éjszaka egy meglepő Instagram-bejegyzésben tudatta a nagyvilággal Junior, hogy Körtvélyessy Kinga az állítása szerint nem engedi látni a közös gyermeküket. A rapper azt is belefogalmazta a levelébe, hogy 11 napja próbálja utolérni volt feleségét, de egyelőre hiába. Ennek ellenére azért élt a lehetőséggel, hogy megüzenje Kingának azt is: jó lenne, ha dolgozna, mert évekre elengedő pénzt kapott, és eddig csak fodrászhoz és masszázsra kellett mennie.

Valaki szóljon már a Kingának, hogy azzal, hogy nem engedi már 11. napja látni a kislányomat, nem csak nekem árt. Neki és a testvérének is... Olcsó és lélekgyilkoló megoldás. És Istenem, valaki vegye már fel dolgozni!

– Kiválóan kommunikál, az utóbbi években például kikommunikált belőlem pár évre elegendő pénzt előre, hogy ne kelljen máshova menni csak fodrászhoz és masszázsra. Heti kétszer, már 11 éve. De mondjuk tényleg gyönyörű a haja. Szóval, ha van olyan elvált anyuka körülötte, aki túl van már ezen a női „gyerekkel vágok oda, nem vagyok köteles engedni telefonon beszélni vele” legalja, embertelen bosszún, akkor legyen kedves átmenni Kingához és felhívni engem a kislányommal. Hátha az internet hat rá valamit, ha már apukának 11. napja eltűnt – olvasható Junior posztjában, amit ő már letörölt az Instagram-oldaláról, de az internet nem felejt, így az üzenet akár célba is érhetett...