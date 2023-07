Titokban eldőlt L.L. Junior és Körtvélyessy Kinga kislányának a sorsa

2023 májusában találkozott először bíróság előtt L.L. Junior és Körtvélyessy Kinga. A házaspár ugyan már 2022 augusztusában bejelentette, hogy hivatalosan is le szeretnék zárni a kapcsolatukat, az énekes az első tárgyaláson nem jelent meg. Épp Dominikán nyaralt az új kedvesével, Dárdai Blanka énekesnővel. A hivatalos ügyei azonban ennek ellenére is folyamatban voltak, a bíróság lázasan dolgozott.

Dárdai Blanka és L.L. Junior között most is forr a levegő, miközben hol együtt vannak, hol szakítanak Fotó: Facebook / Kiosk

Első fokon közös gyerekfelügyelet

A második ülésen már részt vett Junior is, aki a tőle megszokott vehemenciával védte az érdekeit, szerette volna ugyanis elérni, hogy a Kingától született kicsi lánya, Lesi Lili szülői felügyelete kizárólag az övé legyen. A gyermek édesanyja, Körtvélyessy Kinga is ugyanezzel a kérvénnyel fordult a taláros testülethez, hiszen mindennél fontosabb számára, hogy mindig az egyetlen gyermeke közelében lehessen. Volt is kiabálás a tárgyalóteremben, aminek végül a bíró vetett véget, csendre intve a feleket. Az ítélőszék az érvek meghallgatása után végül úgy döntött, hogy megosztott felügyeletet kapnak a szülők. Ez viszont sem Juniornak, sem Kingának nem tetszett, ezért mindketten fellebbeztek.

Junior nem lehet boldog

Az ügy másodfokú tárgyalása a nyilvánosság kizárásával, július közepén történt meg, ahol Kinga számára kedvező ítélet született. Lapunk megbízható forrásból származó információi szerint a másodfokú bíróság úgy látta jónak, hogy közös felügyelet mellett Körtvélyessy Kingát nevezi meg gondozó szülőként, L.L. Juniort pedig külön élő szülőként. Ez jogi nyelvről lefordítva azt jelenti, hogy a gyermek sokkal több időt tölt az édesanyjával, mint amennyit az elsőfokú ítéletben biztosítottak.

Körtvélyessy Kinga és L.L. Junior között megromlott a viszony, viszont a közös gyermekük örökre összeköti őket Fotó: Life TV

Közel a megegyezés?

A másodfokú bíróság határozata ideiglenes, addig érvényes, amíg le nem zajlik a házaspár válópere. Hogy ez meddig tart, az Kingán és Junioron múlik, ha meg tudnak egyezni az anyagiakban és a gyermekelhelyezésben, akár már holnap is vége lehetne. Ha viszont harcolnak, akkor akár még két-három évig is járhatják a bíróságokat. Nyilván kívülállóként egyszerű azt mondani, hogy mindkét fél számára egyszerűbb lenne a békekötés. Ahol ennyi érzelem van, ott nagyon nehéz a különböző érdekeket, békességben egy tető alá hozni. Lapunk úgy tudja egyébként, hogy a felek lassan egy évvel a szakításuk után, most vannak a legközelebb ahhoz, hogy megegyezzenek egymással... Ennek valószínűleg az egész ország drukkol.