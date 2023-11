Óriási fordulat a válás után! Lebukott L.L. Junior és Körtvélyessy Kinga

Október negyedikén mosolygós arccal léptek be a felek az Érdi Járásbíróság épületébe, ahol alig egy óra alatt hivatalosan is véget vetettek a házasságuknak. Körtvélyessy Kinga és L.L. Junior papíron négy évig voltak házasok, a valóságban azonban egy amolyan se veled, se nélküled kapcsolatban éltek, az utolsó hónapokat pedig fizikailag is külön töltötték, miután Kinga beadta a válópert.

2023 október 4-én hivatalosan is elválasztották Kingát és Juniort egymástól (Fotó: Bors)

A szülők szeme fénye

L.L. Junior és Körtvélyessy Kinga között már az első találkozásukkor forrt a levegő. A híres színész lánya és a balhés énekes azonban olyan eltérő kulturális közegből származik, hogy senki nem adott esélyt arra, hogy köztük valaha is komoly kapcsolat lehet... A szerelmesek azonban rácáfoltak mindenkire, bátran vágtak bele a közös életükbe - ehhez Juniornak szakítania kellett a két gyermeke édesanyjával, Hopp Csillával -, és még attól sem ijedtek meg, hogy közös gyermeket neveljenek. 2020 szeptember 17-én látta meg a napvilágot Lesi Lili, a szülei szeme fénye, akinek a létezése az első perctől kezdve nagyban befolyásolja, hogy az édesanyja és az édesapja milyen viszonyt ápolnak egymással.