L.L. Junior két hónapja újra van együtt Blankával, de időközben Kingával is randizott

Felszabadult mosollyal lépett ki az Érdi Járásbíróság épületéből Körtvélyessy Kinga és L.L. Junior, 2023 október ötödikén a válóperük után. Az egykori házasokat ezen a napon választották szét hivatalosan is, a jókedvre pedig azért volt okuk, mert hosszas balhék után végre sikerült megegyezniük a gyermektartásról és a vagyonról is. A felek látszólag elégedettek voltak a bírósági döntés után, és szemmel láthatón jól érezték magukat egymás társaságában, így talán nem is volt meglepő, hogy a bíróságról egyből randizni mentek. Akkor még senki sem tudta, hogy a zenész érdeklődése nem csak a volt felesége iránt élénk, de az exe, Dárdai Blanka énekesnő is képben van...

Ritkán látni olyan jó hangulatú válópert, mint amilyen Junior és Kinga tárgyalása volt (Fotó: Földvári Zsófi)

Randiguru

L.L. Junior és Kinga a bíróság épülete előtt találkozott a közös kislányukkal, Lilivel és Junior fiával, Lacikával, akiket a bébiszitter fuvarozott házhoz, majd a család egy közös vacsorára indult. Külső szemlélő számára egy igazán romantikus pillanat volt ez, akkor még nagyobb összegben fogadtunk volna, hogy az elvált szülők hamarosan újra egy párt alkotnak.

A válás után egyből újra együtt volt a család (Fotó: Bors)

Mint kiderült azonban, L.L. Junior nemcsak egy vasat tartott a tűzben, hiszen ebben az időben titokban már újra találkozgatott Blankával is. Az énekesnővel közel egy éven át alkottak egy párt, a viharos kapcsolatuknak idén júliusban lett vége. A szakításuk hírére a párhoz közelálló ismerősök csak legyintettek, szerintük Junior és a fiatal lány nagyon összeillenek – igaz, ezt mondták Körtvélyessy Kingára is –, így valószínűsíthető, hogy egy pár lesznek még a jövőben. A jóslatuk tulajdonképpen bejött, hiszen pár nappal ezelőtt bizonyossá vált, hogy megint együtt vannak. A pletykák szerint immár két hónapja alkotnak egy párt.

Junior és Blanka újra együtt (Fotó: likethegypsies / Instagram)

Junior és Blanka bár eddig kerülték a nyilvános megjelenést, nemrégiben egy jó hangulatú karaoke esten jártak Budapest egyik frissen nyílt kulturális helyszínén, ahol közös énekléssel töltötték az időt. A megjelenésük egyértelmű üzenet: felvállalják a kapcsolatukat.

Hogy erről mit gondol a volt feleség, Körtvélyessy Kinga, nem tudni, mivel Junior kislányának édesanyja nem akar nyilatkozni a témában. Az azonban szinte bizonyos, hogy ezek után nem mostanában megy el Juniorral randizni...