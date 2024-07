Bódi Margó elárulta: íme, a legjobb praktikák a hőség ellen!

Bódi Margó és Guszti megállás nélkül koncertezik ezen a nyáron is... A házaspár a következő hónapokban, ha akarna sem tudna pihenni, hiszen közel 100 koncertjük van, emellett pedig a kibírhatatlan hőség is megnehezíti a dolgokat. Szerencsére Margó felkészült, és nagyon jó praktikái vannak a kánikula ellen, amelyeket most a Bors olvasóival is megosztott.

Bódi Margó elárulta a legjobb praktikákat a hőség ellen (Fotó: Bors)

Íme, Bódi Margó praktikái a hőség ellen

A népszerű énekesnő elárulta: idén nem terveztek már sok bulit, azonban az élet felülírta a dolgot. Ám ezen nem problémáznak, örülnek, hogy az emberek a mai napig kíváncsiak rájuk, viszont a közel 40 fokban kicsit jobban oda kell figyelniük, mikor a színpadon állnak.

Mikor hazajöttünk Thaiföldről, Guszti azt mondta, hogy idén 50-nél több bulit nem fogunk vállalni. Elmondom, hogy most tartunk 80-nál, és még csak július közepe van. A nyár erről szól, folyamatosan megyünk, koncertezünk, a pihenés nem fér bele. Akkor sem, ha 40 fokban kell a színpadra állni

– kezdte a Borsnak Margó, majd rátért a praktikákra.

– Vannak jól bevált praktikáink, amiket bevetünk ilyenkor. Például a vizes törölközőt, amit a nyakunkra teszünk. De koncerteken legtöbbször azt szoktuk alkalmazni, hogy a hűtőtáskába jégzselét teszünk, és ha lejövünk a színpadról, akkor az arcunkat hűtjük vele. Nagyon praktikus, mert a sminket sem szedi le, így az aznapi, következő fellépésekre felfrissülten tudok menni. Emellett van egy ilyen kis kézi ventilátorom, ami szintén nagyon praktikus, a klímával viszont vigyázni kell. Könnyen meg lehet fázni, úgyhogy az csak óvatosan megy nálunk, nehogy gond legyen Guszti torkával – tette hozzá az énekesnő.