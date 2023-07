Bódi Margó: 50 évesen azt hittem, hogy öreg vagyok

A Bódi család hihetetlen népszerűségnek örvend a fiatalok kedvenc közösségi felületén, vagyis rengetegen várják és nézik Margó és Guszti rövid videóit a TikTokon. Arra gondoltunk, erről kérdezzük majd az énekesnőt, de végül elkanyarodott a beszélgetés, így az is kiderült, hogy Margó mivel tartja magát ilyen fitten.

Bódi Margót imádják a TikTokon is. / Fotó: Markovics Gábor

Unokája unszolására vágott bele

– Divat lett a TikTok, hát miért ne követnénk mi is a divatot? Nagyon jópofa dolognak tartom és jól érezzük magunkat, miközben ezeket a kis videókat csináljuk az unokánkkal. Merthogy mindig Gusztávó veszi fel a jeleneteket és ő is találja ki, hogy mit is csináljunk. Tulajdonképpen az is az ő fejéből pattant ki, hogy indítsunk egy profilt. A rajongóink pedig szeretik a kis sztorikat.

Több videónk is jócskán egymillió megtekintés felett jár, ami nagy szó, tekintve, hogy nem vagyunk már fiatalok

– kezdte Bódi Margó a Borsnak, aki legutóbb azzal robbantotta fel a TikTok-oldalát, hogy megmutatta, hogyan takarít ki, mielőtt megérkezik hozzájuk a takarítónő.

„Nem engedem meg magamnak a lazítást”

– Sokan nevetnek rajtam, amiért felmosom a konyhát, mielőtt megérkezik a segítségem, aki heti két alkalommal jön hozzánk takarítani, de én tényleg mindig ezt csinálom. Persze azért jut neki is munka bőven, de az mégse járja, hogy csak azért elhanyagolom a házimunkát, mert ő érkezik. Én egyébként este nem tudok elaludni, ha bármi van a mosogatóban, vagy szét van hagyva étel a pulton. Soha nem lehet tudni, hogy mi történik az éjszaka, ami miatt valaki jön hozzánk. Nem vagyunk már fiatalok, mint már mondtam és ha netán orvost kell hívni, hát ne azt lássa már, hogy kupi van. De egyébként jó érzés úgy belépni reggel a konyhába, hogy minden makulátlan. Nem engedem meg magamnak a lazítást, sőt a menyeimnek sem – jelentette ki határozottan az énekesnő, majd elárulta, hogy bírja szuflával a rengeteg fellépést és házimunkát.

„Most valahogy minden tökéletes”

– Sokat mozgok, ami annyit tesz, hogy minden áldott nap öt kilométert gyalogolok Erzsébetről Kispestre. Ha véletlenül kimarad, sokkal gyengébbnek és fáradékonyabbnak érzem magam. Séta közben megy a fülembe valami jó muzsika és ha egy magasabb járdaszegélyhez érek még egy kis step aerobic is belefér. Az útvonalamon már jól ismernek és rengetegen rám köszönnek, rám mosolyognak, ami szintén feltölt energiával.

Hatvanegy éves vagyok, de most sokkal erősebbnek és fittebbnek érzem magam, mint ötvenéves koromban.

– Akkoriban nyavalyogtam is sokat és azt hittem, hogy öreg vagyok. Nos, tévedtem, hiszen most, tíz évvel később sem vagyok az. Tizenkét kilót fogytam és jobban érzem magam a bőrömben, mint valaha. Most valahogy minden tökéletes! – magyarázta vidáman Bódi Margó.