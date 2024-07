Hőségriadó: brutális hőmérséklet vár ránk a hétvégén

Pénteken igazi strandidő lesz sok napsütéssel. Esetleg az ÉNy-i tájakra sodródhat be estefelé zivatar. Szinte országos lesz a forróság: 34-40 fok lesz! A szél alig mozdul.

Pénteken az ország nagy részén 29 Celsius foknál is melegebb lesz az átlaghőmérséklet /Fotó: Pexels

Pénteken az ország nagy részére vörös riasztást adott ki a Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. Három vármegyét leszámítva mindenhol 29 Celsius fok felett fog alakulni a napi középhőmérséklet.

Az ország nagy részén brutális kánikula lesz /Fotó: met.hu

Szombaton a forró napsütést északon, északkeleten zavarhatják gomolyok. Ezeken a tájakon fordulhat elő zivatar. Az ÉNy-i szél megélénkülhet. Folytatódik a hőhullám 35-40 fokos maximumokkal.

Vasárnap és hétfőn derült nyaralóidő lesz, alig lesz felhő az égen. Folytatódik az aszály. Néhány fokkal csökken a hőmérséklet: 32 és 38 fok között változik még így is. A folytatásban is marad az országos hőség - számolt be róla a Köpönyeg.hu.