Bódi Margó: "El kellett telnie 30 évnek, hogy érezzem: anya nélkül nőttem fel"

Bátran kijelenthetjük, hogy kevés ember van Magyarországon, aki valamiféle ellenszenvet érez a Bódi család iránt. Margót különösen kedvelik a rajongók az őszintesége és kedvessége miatt. A Palikék Világa by Manna podcast sorozatban is bebizonyította milyen elragadó a személyisége. Palik László csillogó szemekkel köszönte meg az őszinte és vidám beszélgetést, melyben Margó több, eddig nem hallott történetet is elmesélt.

Bódi Margó őszintén beszélt arról, milyen elvek szerint élik az életüket Fotó: Bors

Azt korábban már elárulta, hogy egy rét kellős közepén látta meg a napvilágot, majd Nagyecseden, a romatelepen nőtt fel, ahol 14 évesen ismerte meg hitvesét, Bódi Gusztit. Margó édesapja nem nézte jó szemmel a románcot, ő ugyanis valaki másvalakinek szánta feleségül. A fiatalok viszont annyira szerelmesek voltak, hogy Guszti keresztülhúzta apósa számítását és a roma hagyományok szerint Margóval férj és feleség lettek.

A roma tradíció szerint amikor egy fiú meg egy lány összekerülnek és egy szobában vannak reggelig, mindegy, hogy az egyik a fotelben ült a másik meg a kanapén feküdt, ha kivilágosodik, és együtt vannak, akkor az férj és feleségnek számít.

– magyarázta Bódi Margó, aki 14 éves kora óta viseli ezt a nevet, ugyanis Balázs Margitként született.

Bódi Margó: "Nem éreztük, hogy anyánk meghalt"

Ahogy mondja, szegénységben nőtt fel, viszont nagyon nagy boldogságban, mert népes család vette őt körül. A gyerekkorára azonban árnyékot vetett, hogy 9 éves korában elvesztette az édesanyját. Igaz, akkor még nem fogta fel ennek a tragédiának a súlyát.

– Neki volt egy szívtrombózisa, abban az időben ezt mondták, szerintem érproblémája lehetett, 39 éves volt. Mivel nagy közösségben éltünk, valahol nem éreztük, hogy anyánk meghalt. Annyira sokan voltunk együtt, hogy a többiek elfeledtették azt, hogy nincs anyukánk. Viszont amikor olyan 40 éves lettem, és voltak unokáim, akkor éreztem azt igazán, hogy anya nélkül nőttem föl. El kellett telnie 30 évnek. Amikor láttam egy asszonyt a lányával, akkor elfogott egy rossz érzés. Nem mondom, hogy irigy voltam, de egy kicsit igen… – vallotta be őszintén Bódi Guszti felesége, aki mindent megtesz azért, hogy a családja számára minden megadjon.

Guszti és Margó 48 éve házasok a roma tradíciók szerint Fotó: Bors

Elárulta a boldog házasság titkát Bódi Margó

Idén lesz 48 éve annak, hogy Guszti és Margó egy párt alkotnak. Őket mind a mai napig valódi érzelmek kötik össze, ahogy az énekesnő mondja, köztük továbbra is lángol a szerelem, ami igencsak ritka ennyi együtt töltött év után. Sokan nem értik, mi lehet a titkuk, Margó ezt is készségesen elmesélte.

– Nekünk van tradíciónk, amit az iskolázatlan öregeink találtak ki. Tudtak hozni olyan íratlan törvényeket, amitől működnek a házasságok, 40-50 éves házasságok vannak a családban, úgy a Bódiéknál, mint az én családomban. Ott le van írva, hogy mi egy nőnek a dolga és mi egy férfinak a dolga. Guszti nem szeretné, hogy vágjak fát, viszont én nem szeretném, hogy ő beálljon a mosogató elé. A nőknek sokkal több feladat jutott, mint a férfiaknak. Mi ezek szerint a törvények szerint élünk, ezért nincsen vita, hogy neked kellett volna megcsinálni vagy nekem – magyarázza Margó, aki egy példát is elmondott az életükből, a könnyebb érthetőség kedvéért.

– Ha hazajövünk hajnali 3-kor 3 falunap után, ugye mindketten ott voltunk ugyanazon a színpadon, egy autóban utaztunk ugyanannyi kilométert. Ha azt mondja Guszti, hogy enne valamit, akkor nem azt mondom, amit normál esetben szoktak a nők hogy: figyelj, melegítsd magadnak én is ugyanott voltam, fáradt vagyok. Nem, amíg ezt elmondom, annyi idő alatt megmelegítem a kaját. Kirakom neki, amíg ő megeszi, leszedem a sminket, a fellépő ruhát, lezuhanyozunk és boldogan lefekszünk összeölelkezve és nem veszekedett senki – fejtette ki Margó, aki olyan íratlan szabályokat is magáénak érez, mint hogy az otthonában nem ül egy asztalhoz a férfiakkal és a komoly családi döntésekben sincs szava.