Brutális, amit L.L. Junior művel! Akár be is válhat…

Legfrissebb posztja tanúsága szerint L.L. Junior már több mint két hete belevágott a kőkemény edzésekbe és ezzel egy időben igyekszik a ketózis állapotába „kergetni” a szervezetét. Ettől a két módszertől azt reméli, hogy a koncertszezonig ledob magáról 15 fölös kilót és egyúttal komoly izomtömeget is épít magára. A rapper egyébként kimaxolja a „több nap, mint kolbász” közmondást, hiszen többször megy a kondi, vagy bokszterembe, mint ahány nap egy héten a rendelkezésére áll.

L.L. Junior durva életmódváltásba kezdett. (Fotó: Máté Krisztián)

L.L. Junior már két hete sanyargatja magát

– Szombaton sincs pihi! Cél: Felkészülni a nyári élő koncertekre és -15kg. Eszközök: szigorú keto diéta csak és kizárólag @schobert_norbi_official és @happypipihu kajáival, emellett heti 5-6 testépítés és kardio, heti 2-3 bokszedzés @kispapo30-nál! Nulla alkohol, nulla bezabálás.

Nem mondom, hogy nincsenek holtpontok, de tudjátok, vagy One day, vagy Day one!

Ez itt már a day 17, de még Qrva sok van hátra – olvasható L.L. Junior Instagram posztjában, melyhez egy képet is mellékelt, melyen természetesen az edzőteremben feszít, mint pók a lucernásban. Ettől rémült meg az egyik követője, aki szerint a rapper alaposan túltolja a biciklit. – 15?! Nem sok az egy kicsit? Na de te tudod mi a jó neked! Sok sikert! – fogalmazta meg jogosnak tűnő aggodalmát Junior egyik rajongója.



„Akár sikerre is viheti...”

Lapunk megkereste Katus Attila világ- és Európa-bajnok sportolót, aki ma már személyi edzőként és életmód tanácsadóként tevékenykedik. Arra voltunk kíváncsiak, hogy szakmai szemmel nézve jó ötletnek tartja-e a fent említett, durva edzésprogramot és diétát. – Az edzésben és a diétában, mint egyébként minden másban is, nagyon fontos a fokozatosság elvét követni. Nyilván fogalmam sincs arról, hogy Junior pontosan milyen edzésprogramot követ, de akár még célt is érhet, ha a rengeteg edzést elosztva hajtja végre és nem minden nap megy át az összes izomcsoportján, hanem hagyja is pihenni az egyes területeket.

Fontos, hogy a szervezet sokoldalú terhelést kapjon.

Ha ezt betartja, akár sikerre is viheti az egyébként tényleg kicsit merész tervét – kezdte a Borsnak a szakember, aki szerint L.L. Junior feltehetően orvosi felügyelet mellett hajtja végre a kőkemény életmódváltását.

Katus Attila szerint, ha minden fontos szabályt betart, akár össze is jöhet Junior terve. (Fotó: Máté Krisztián)



„Lehet ezt okosan is csinálni”

Katus Attila ugyanakkor felhívja a figyelmet arra a tényre, hogy a ketózis diéta bár hatásos lehet, nem éppen a súlyvesztés legkíméletesebb módja. – A ketózis egy eléggé agresszív étkezési program, amihez szintén nagyon fontos a szakértői, adott esetben pedig egyenesen az orvosi kontroll. Ugyanakkor a test ketózis szintje jól mérhető és fontos is, hogy kövessük és egyben figyeljük a testben végbemenő változásokat. Az eredményektől függően pedig módosítani kell a diétát, vagy az edzésprogramot. Lehet ezt okosan is csinálni. Sőt, okosan is kell – tette hozzá Attila, aki elárulta, ő és egykori csapattársai mennyit edzettek azokban az években, amikor erejük teljében voltak és éppen a versenyformájuk elérésén dolgoztak. – Amikor csúcsformában voltunk és mondjuk egy világbajnokságra készültünk, heti hat napot edzettünk és akár hét órát is áldoztunk erre a napunkból.

De ne feledjük el, hogy akkoriban a húszas éveink végén, vagy a harmincas éveink elején jártunk!

Ráadásul élsportolóként alaposan edzésben is voltunk – zárta mondandóját a legendás Pécsi Sasok formáció tagja.