„Nagyon nem így szerettem volna befejezni” – T. Danny megtörte a csendet a Dancing with the Stars döntőjéről

Mint ahogy arról a Bors beszámolt, hétvégén véget ért a TV2 nagy sikerű produkciójának, a Dancing with the Starsnak a negyedik évada, melyben T. Danny és Lissák Laura, Marics Peti és Stana Alexandra, valamint Krausz Gábor és Mikes Anna párosa küzdött meg egymással a győzelemért.

T. Danny érzelmes bejegyzéssel búcsúzott a Dancing with the Startstól Fotó: BS / Bors

A műsor rajongói jól tudják, hogy végül a Krausz-Mikes páros távozhatott győztesként a műsorból. Ez persze még nem jelenti azt, hogy társai vesztettek volna, hiszen mindenki elképesztő teljesítményt nyújtott a verseny során, és ami talán még ennél is fontosabb, az az, hogy igazi barátságok köttettek a versenyzők között.

Erre utal T. Danny érzelmes bejegyzése is, amellyel búcsúzott az elmúlt, kihívásokkal teli időszaktól. A fiatal rapper kifejti, hogy nehezen tudja szavakba önteni az érzéseit, de azért megpróbálja.

T. Danny a Dancing with the Starsról: Itt a vége

„Hát ennyi. Vége. Nehéz most okosat mondani, de megpróbálok. Először is szeretném megköszönni azt a rengeteg támogatást, jó kívánságot, üzenetet, drukkolást és szavazatot, amit az elmúlt két hónapban kaptam tőletek! Nélkületek ez biztosan nem ment volna. Ahogyan nélküled sem, Lissák Laura” – kezdi Instagram-posztját T. Danny, majd így folytatja:

Te voltál, aki az elejétől fogva bízott bennem és a közös célunkban.

„Elnézted a késéseimet a próbákról (persze ilyen nem volt); elviselted, mikor okoskodtam; bíztattál, ha hibáztam és ami a legfontosabb; megtanítottál táncolni. Nem is akárhogy! Hálás vagyok neked mindenért és örülök, hogy a báratomnak mondhatlak! Ez már a miénk, büszke vagyok magunkra. Ez a Dirty Dancing-es emelés pedig tánc “karrierem” csúcspontja volt. Köszönöm!”

„Nagyon nem így szerettem volna befejezni”

A rapper ezt követően kifejti, hogy más végeredményre készült, mégis nagyon hálás az elmúlt időszakért.

Habár nagyon nem így szerettem volna befejezni, mégis hálás vagyok, hiszen olyan dolgokat viszek haza innen magammal, amik bármilyen kupánál többet érnek.

„Egy olyan felejthetetlen utazás volt ez, amit bármikor újrakezdenék. Szerettem reggeltől estig bent lenni és szó szerint véresre edzeni magam. Szerettem hétről-hétre kihozni magamból a maximumot és látni magamon a fejlődést. Szerettem az elmúlt 4 hónapot, szerettem táncolni. Mi az, hogy…imádtam!”

„Az élet megy tovább”

T. Danny végezetül produkció összes táncosának köszönetet mondott, köztük a győztes párosnak is, Krausz Gábornak és Mikes Annának, valamint egy kis betekintést is engedett a jövőbeli terveibe is.

„Köszönöm mindenki nevében az összes háttér- és profi táncosnak, koreográfusnak a sok munkát, időt és szívet, amit beleraktak. Na, ők aztán tudnak táncolni! Megérdemlik a nagyobb figyelmet! Nektek pedig nagyon gratulálok Krausz Gábor, Mikes Anna! Tudtok mindent, imádás! Most az élet megy tovább, nekem pedig ideje visszatérnem a zenéhez, ami elvileg egyelőre jobban megy, mint a tánc. Idén érkezik az új nagy albumom és még pár meglepetés is, úgyhogy nincs idő szomorkodni. És nincs is miért. Köszönök mindent! Dani” – zárta sorait a rapper.