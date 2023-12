A közöttük lévő szeretet múlhatatlan: zokogva borult Krausz Gábor nyakába Tóth Vera

A 2023-as év legnagyobb botránya minden bizonnyal az volt, hogy Tóth Gabi és Krausz Gábor elváltak. Az ország álompárját mindenki nagyon szerette együtt, és úgy tűnt, hogy nagyszerű a kapcsolatuk. Még ebben az évben vettek egy közös vidéki házat, hogy itt éljék idilli életüket kislányukkal, Hannarózával. Az idillnek azonban annyi, mert - miképpen Krausz Gábor fogalmazott - "időnként furcsa meglepetéseket, kellemetlen fricskákat tartogat az élet" -.

Krausz Gábor beleadott apait, anyait / Fotó: TV2

A szeretet és az emberi kapcsolatok azonban nem múlnak el pusztán azért, mert a bíró kimondja a válást. Krausz Gábor és egykori hitvesének nővére, Tóth Vera között nagyszerű a kapcsolat, és nagyon szeretik egymást. Mint arról már beszámoltunk, Krausz Gábor megnyerte a Dancing With the Stars műsorát, Vera pedig ott volt a nagy pillanatban, és együtt örült egykori sógora sikerének. Egy megható fotó is kikerült, amelyen Vera éppen zokogva borult Gábor nyakába.

