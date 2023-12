T. Danny már most nyertesnek érzi magát, Krausz Gábor minden elképzelését felülmúlta

Szokás szerint 10 sztárral indult az ikonikus táncos showműsor negyedik évada 2023-ban is, azonban a döntőbe csak három páros juthatott be. Idén ez T. Danny-nek és Lissák Laurának, Krausz Gábornak és Mikes Annának, illetve Marics Petinek és Stana Alexandrának sikerült. Mindegyik sztár már most nyertesnek érzi magát, miután egyikük sem gondolta, hogy idáig fog jutni.

Hétvégén döntő. Fotó: TV2 Play

Én túl is szárnyaltam az elképzeléseimet.

- vallotta be Gábor miután úgy vélte, hogy elsőként fog kiesni a Dancing with the Starsból. Nem így lett: a sztárséf egészen a döntőig menetelt, amiben a műsor történetében először két másik férfi társával együtt szerepel majd.

Mindannyian úgy vélik, hogy nagyon kiegyenlített a mezőny. Mindegyiküknek voltak emlékezetes pillanatai, de voltak nehezebb momentumai is:

Egy erősebb mélypont volt.

- ismerte el T. Danny a Mokka reggeli műsorában, amin szerencsére azért hamar túllépett. Mikes Anna szerint számukra a nehézséget az okozta, hogy Gábornak az énekesekkel ellentétben eddig nem volt semmilyen színpadi jelenlétből származó tapasztalata:

Mi tényleg a konyhából jövünk, és az egészen más.

- jegyezte meg Mikes Anna. Hozzáette ezen kívül is voltak azért mélypontjaik nekik is természetesen, hiszen az ember egy idő után testileg és lelkileg is elfárad, de onnan szép felkelni.

Stana Alexandra azonban nem feltétlenül értett egyet profi táncosnő társával. Ő úgy véli, hogy hiába volt például az ő partnerének, Marics Petinek már színpadi jelenléte, azért ez a táncos műsor egészen más elképesztő tapasztalatot igényel. Teljesen különböző a kettő. Ennek következtében örül Peti például már annak is, hogy sikeresen végrehajtotta mindazt, amit Szandi eltervezett a koreográfiáikban:

Számomra már az is meglepő, hogy színpadra tudtunk vinni mindent, amit a Szandi kitalált.

- hitetlenkedett az énekes, aki elismerte nagyon kemény volt az egész. Konkrét sportként élte meg az egészet.

Gábor azt is hozzátette, hogy számára a műsor a táncon kívül is változást hozott az életében, mivel most már az utcán is máshogy viszonyulnak hozzá az emberek.

Most szombaton, december 2-án tehát a Dancing with the Stars elérkezik a fináléjához, ahol kiderül majd, ki ropta idén a legjobban a táncparketten. T. Danny azonban úgy véli, szinte mindegy hogy ki nyer majd, mivel mindhárom páros közel áll egymáshoz, folyamatosan támogatják egymást: