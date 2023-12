Több, mint beszédes: hajnali 2-órakor kéz a kézben bulizott Krausz Gábor és Mikes Anna - Videó!

Szombat este lezáródott a Dancing With The Stars 4. évada, amelyet hatalmas örömkönnyek és meglepetések közepette Krausz Gábor és partnere Mikes Anna nyert meg. Volt itt minden, csalódott T. Danny, büszke Marics Peti, és gratuláló Tóth Gabi is az este kapcsán, azonban egy dolog csak most látott napvilágot. A verseny után hajnalokig tartó buli kezdődött, amely során Gelencsér Tímea levideózta, amint a friss nyertesek kéz a kézben táncolnak hajnali 2 órakor.

Krausz Gábor és Mikes Anna hajnalig együtt buliztak /Fotó: Instagram

Jó volt rájuk nézni, ahogy felhőtlen boldogsággal, szinte a külvilágot kizárva csak örömtáncot járnak egymással a hónapokig tartó küzdelem után. Az intim felvételt ide kattintva tudjátok 24 órán keresztül megtekinteni megtekinteni.