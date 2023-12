Sosem hallott történet került napvilágra Berki Krisztiánról, Miklósa Erika megfejtette Azahriah sikerének a titkát

Ezen a héten is rengeteg minden történt a celebvilágban. Az egyik ilyen, Ambrus Attila döbbenetes történetet mesélt Berki Krisztiánról, míg Debreczeni Zita és Gianni párkapcsolatukba engedtek betekintést. Miklósa Erika viszont leleplezte Azahriah sikerének titkát, de volt még bőven olyan hír, ami felborzolta a kedélyeket.

Ambrus Attila Berki Krisztiánról: „Úgy bepalizott, mint soha, senki"

November 6-án volt másfél éve, hogy elhunyt Berki Krisztián. A médiaszemélyiségről nemrég egy fotó bukkant elő, még abból az időszakból, amikor az Ázsia Expresszt Ambrus Attilával közösen nyerték meg. A Viszkis döbbenetes történetet mesélt az egykori vállalkozóról, aki szerinte úgy bepalizta őt, mint még azelőtt soha senki. Ambrus még most sem tudja felfogni, hogy volt társa ma már nincs az élők sorában. Mai napig az ott átélt pillanatok jutnak eszébe, ha meghallja Krisztián nevét.

Ambrus Attila Berki Krisztiánnal nyerte meg az Ázsia Expresszt Fotó: Markovics Gabor

Kapcsolatukról vallott Debreczeni Zita és Gianni

Bár Zita és Gianni élete valóban a szülővé válással lett igazán teljes, abban mindketten egyetértenek, hogy a két kis lurkó fenekestül felforgatta az életüket. Idősebbik kisfiuk, Gianfranco Máté augusztusban már a harmadik születésnapját ünnepelte, második gyermekük, idén márciusban jött a világra és a Gregorio Ádám nevet kapta. Kisgyermekes szülőként egyre nehezebben tudnak kettesben időt tölteni, annak ellenére, hogy pontosan tudják: romantikus randikkal sokkal könnyebb 9 után életben tartani azt a bizonyos tüzet. A megoldás is megszületett, rendszeresen bejelöl olyan napokat a naptárában, melyeken kötelező a gyerek nélkül töltött idő.

Zita és Gianni élete a szülővé válással lett teljes Fotó: Szabolcs László

Miklósa Erika megfejtette Azahriah sikerének a titkát

Miklósa Erika kislánya már nyolc és fél éves, ő mutatta meg édesanyjának Azahriah zenéjét. Az operaénekes megfejtette, mi lehet a titka a fiatal tehetségnek, aki tripla teltházas koncertet fog adni jövőre az Arénában. A Mandiner Karakter című műsorában vendégeskedett, ahol elárulta, Azahriah mögött egy olyan profi csapat áll, ami a csúcsra repítette, már ami a karrierjét illeti.

Miklósa Erika szrint a profi csapatának köszönheti Azahriah a sikerét Fotó: Dodó Ferenc

Most már biztos: Berki Krisztián szelleme jelent meg Hajdú Péter stúdiójában

Rejtélyes árnyalak tűnt fel Hajdú Péter stúdiójában, miközben Hódi Pamela könnyek között mesélt Berki Krisztiánról, valamint arról a tragikus májusi reggelről, amikor közös lányuk, Natika felfedezte a teraszon a tavaly elhunyt izomceleb élettelen testét. A szemfüles kommentszekciót azonban egy másik dolog is lázban tartotta: a beszélgetés közben, pontosan 56 perc 10 másodpercnél néhány pillanatra egy rejtélyes fehér árny jelent meg, ami átsuhant a képernyőn. Egyesek szerint nincs kizárva, hogy az interjú alatt megjelenhetett Berki szelleme a berendezett stúdióban, ám persze a kevésbé élénk fantáziájúak erről egészen máshogy vélekedtek. Szerintük csak egy stábtag tükröződött a felvételen. Lénárt Évi parapszichológus szerint november 27-én, teliholdkor megjelent nála Berki Krisztián szelleme, és az is biztos, hogy ő járt Hajdú Péter stúdiójában, hogy üzenhessen Pamelának.

A parapszichológus szerint Berki Krisztián szelleme jelent meg Hajdú Péter stúdiójában Fotó: Móricz István

Nagy Ő Virág keményen üzent Jákob Zolinak

Péntek-Gyulai Virág egyértelműen az egyik, ha nem a legnagyobb nyertese lehet az idei A Nagy Ő-nek, hiszen ha Jákob Zoltán szívét nem is, de a nézők szeretetét sikerült kivívnia. Vagyis nem csodálkoznánk rajta, ha a jövőben is feltűnne a képernyőn. Ő maga pedig azt mondja, hogy bár végül Betti kapott esélyt arra, hogy a műsor után bebizonyítsa az üzletembernek, valóban érdemes a szívére, Zoli hamarosan rá fog ébredni, számára nem ő az igazi. Ha pedig ez bekövetkezik, a körmös király arra is ráeszmél majd, hogy ki is passzolt hozzá igazán a szerelem kastélyában. Virág szerint a milliárdos hamarosan ráébred rossz döntésére, ő pedig várja a hívását. Sőt! Már azt is kitalálta, hol lesz az első randevúja Jákobbal.