Meglepő kijelentést tett Azahriah: nem tudja, hogyan fogja ezek után megcsinálni

Nem múlik, sőt erősödik a még csak csupán 21 éves zenész körül a felhajtás: Azahriah neve egyre inkább ismerősen cseng mindenkinek, rengetegen rajonganak a fiatal srác zenéiért, mi több, a nemzetközi színpadokat is sorra teltházzal veszi be. Biztosan állítható tehát, hogy Baukó Attila, azaz Azahriah a szakmai sikerei csúcsán van. Éppen ezért meglepő, amit egy interjújában állít: a legszívesebben utcazenésznek állna nagykoncertek helyett.

A zenész meglepő dolgot állít: az utcán zenélés jobb, mint a koncert Fotó: KISS ANNAMARIE

Teltházas Arénák után lelkes utcazenésznek állna

A karrierjét kamasz gyerekként, hangszeres tudását pedig a YouTube-ról szerző zenészt ma már mindenütt óriási figyelem övezi, ahol csak megjelenik. Ezért is nehezen elképzelhető, hogy egyik pillanatban gitárját megpendítve az egyik aluljáróban találkozunk majd vele, habár neki ez lenne az egyik nagy álma.

– Ha teljesen ellehetetlenítenének, és nem tudnék mondjuk koncerteken fellépni, kit érdekel?! Megcsinálom ugyanúgy a zenéimet, felrakom, és hallgatni fogják.

Ha zenélni akarok embereknek, akkor kimegyek a Vigadóra. Én sokkal szívesebben akarok utcazenélni, mint koncertezni, és ez egy olyan cél, amit még nem csináltam meg!

Persze, nem tudom, hogyan fogom ezek után megcsinálni ezt, hogy ne legyen nagy felhajtás, de akarom, mert az a legközelebbi zenei élmény, meg az akusztik koncertek – mondta Azi az egyik vele készült interjúban.

Azahriah lenne a mai kor Mozartja?

Kétségtelen tehát, hogy Azahriah meghódította a magyar szíveket, és ahogyan a legújabb hírekben olvasható, a külföldi színpadokat is "megvette kilóra". Vajon tényleg megtörténhet, hogy egyszer csak leugrik a sarokra, felcsapja a gitártokot, és muzsikál? Úgy tűnik, mindenki üdvözölné a dolgot.

Random megjelenés különböző helyeken, szerintem az nagyon egyedi lenne

"Zseni, a mai kor Mozartja, szívből csinálja, ezért ilyen jó zsigerből, érzésből... nem pénzért, nem hírnévért" – írta az egyik hozzászóló.

"Abban rejlik a sikere, hogy tudja, nem történik semmi, ha “elbukik”. Alázatos a zene, önmaga és az emberek iránt! A zene sosem fog elbukni!"

Külföldi karrierje is beindulni látszik Fotó: Dodó Ferenc

Miért ne?

Nem Azi lenne az egyetlen, aki hasonlóra adná a fejét megannyi sikeres nagykoncert után. Ugyan a pályamodell egy kissé más, de a hazánkban népszerű Follow The Flow tagjai éppen egy hasonló helyzet közepén találták magukat. Hiszen sok zenész vallja: a zenét a nagyszínpadok elérhetetlen sztárjainak szó szerint közelebb kell vinni a közönséghez. A zenekar tagjai is így gondolkoznak, kimentek az utcára, hogy így is felhívják a figyelmet a közönség és a zenész közötti kapocsra. Azért természetesen a következő nagyobb koncertjük helyszínét is propagálták egy kicsit, ha már ott voltak.