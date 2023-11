Miklósa Erika leleplezte Azahriah titkát: ennek köszönheti a sikerét

Miklósa Erika volt a Mandiner Karakter című műsorának legújabb vendége. Az operaénekes rendkívül őszintén válaszolt a neki feltett kérdésekre, legyen szó akár a karrierjéről, akár a családról, az örökbefogadásról. Beszélt arról, miért gondolta magáról, hogy nem viszi majd semmire, illetve hogy 35 évesen milyen fordulópont érkezett el az életében – de természetesen a manapság oly sokakat érdeklő és megmozgató Azahriah-jelenség is szóba került. Mit ismert, amióta a fiatal énekes már most tripla teltházas (2024-es) Aréna-koncertet tudhat magáénak, mindenki igyekszik megfejteni a titkát.

Miklósa Erika többek közt Azahriah-ról is beszélt a mélyinterjú során Fotó: YouTube

Nyolc és fél éves a kislányom, nyilván tudok mindent, hogy kik az előadók – kezdte Miklósa Erika, hozzátéve: amikor bekerült a Voice-ba, a lánya mutatta meg neki Azahriah zenéjét.

Biztos, hogy nagyon tehetséges, de én mondanék még valamit, ami a sikerének a titka: a csapat.

Végre Magyarországon is van olyan csapat, ami teljesen más dimenzióba tudja emelni a popvilágot. Az egy dolog, hogy a klasszikus zene határon túl is szól és nemzetközi, de Azahriah sikere egy csapatnak is szól. Már nem csak arról szól egy produkció, hogy kimész és elénekelsz valamit, hanem reggeltől estig hogy jelensz meg bizonyos felületeken. Ehhez viszont egy profi csapat kell – fejtette ki véleményét a művésznő.