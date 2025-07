„Halálhörgés, siralom” – Mélypontra került a súlyos beteg Schmuck Andor

Egy valóságos érzelmi hullámvasúton ül Schmuck Andor, amióta március végén bejelentette, hogy súlyos beteg, ezért életmentő kezelésre van szüksége. A politikus életét addig egy általános derű jellemezte, és bár a pontos diagnózist azóta sem árulta el, annyi tudható, hogy élete legnagyobb csatáját vívja.

Schmuck Andor A Nagy Duett 2025: A politikus a műsorban jelentette be, hogy súlyos beteg (Fotó: hot! magazin)

Schmuck Andor betegsége rengeteg embert töltött el aggodalommal. Még egy tizenkét-tizennégy nyugdíjasból álló imacsoport is alakult a gyógyulása érdekében, akik időről időre a Szent István Bazilikában gyűlnek össze, hogy fohászkodjanak érte. Ám azt a Tisztelet Társaságának elnöke is tudja, hogy a rengeteg jókívánság és pozitív gondolat nem elég, Schmuck Andor kezelése most a legfontosabb.

Igen ám, de pünkösd környékén a politikus nem kapott biztató híreket az orvosától, amitől minden túlzás nélkül egy világ omlott össze benne. Azt már a vizsgálat előtt tudta, ha azt a hírt kapja, hogy egyáltalán nem reagált a szervezete az életmentő kezelésre, azzal is számolnia kell, hogy talán már nincs sok neki hátra. A negatív gondolatok ellenére a politikus próbálta megőrizni rá jellemző derűjét és optimizmusát, ám ez nem sokáig ment neki.

„Folytatom a kezeléseket. Bár félidőben az eredményeim nem túl jók, újult erővel küzdök tovább, és bízom abban, hogy végül megnyerem a meccset” – árulta el a Borsnak Schmuck Andor még június 13-án.

Schmuck Andor betegsége következményeként hangulata szinte naponta változik (Fotó: archív/hot! magazin)

Schmuck Andor teljesen összeomlott

Ami ezt követően történt a nyugdíjasok védőszentjeként is emlegetett politikussal, azt senkinek sem kívánja. Schmuck Andor a Borsnak árulta el, hogy egy hétig totális mélyponton volt, egész egyszerűen nem látta a kiutat a betegségéből.

„Egy hétig teljesen a padlón voltam, pár napja még leginkább a halálhörgés, siralom jellemezte a hangulatomat. Ez egy igazi érzelmi hullámvasút, amin ülök azóta, hogy megtudtam: súlyos beteg vagyok. Most például már látom a fényt, csak nem tudom, hogy a vonat jön-e, szóval a lényeg, hogy most bizakodó vagyok. Egyébként egy hónap múlva, augusztus elején lesz az újabb fontos, mondhatni sorsfordító orvosi vizsgálatom, addig még biztos zajlik a kezelésem” – árulta el a Borsnak Schmuck Andor, akit a korábbi híresztelésekkel ellentétben nem Svájcban, hanem Magyarországon kezelnek.