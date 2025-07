Már meg is született Vajna Tímea kislánya? Ő lehet az első a családban

Vajna Tímea gyermeke egy igazi kis csoda, hiszen azután érkezett a család életébe, hogy már szinte lemondtak róla. Most pedig a büszke szülők talán már kezükben is tarthatják babát, legalábbis minden jel arra utal. Mutatjuk a bizonyítékokat, amik alapján már meg is érkezhetett az első kislány a családba.

Vajna Tímea második gyermeke már meg is született? Itt vannak a gyanús jelek (Fotó: Instagram)

Miután az üzletasszony hosszú éveken át küzdött az anyaságért sikertelenül, férjével úgy döntöttek, hogy béranya segítségével válnak szülőkké. Januárban meg is született Vajna Tímea kisfia, Ben, akivel végre teljes lett a család. Csakhogy az örömhírek sora itt még nem ért véget, ugyanis kiderült, az édesanya maga is várandós, ráadásul egy kislányt hord a szíve alatt. A pici érkezése valódi csoda, hiszen az utolsó embriót szinte az esélytelenek nyugalmával ültették be, mégis megfogant. Később az is kiderült, hogy a baba kislány lesz, és a Hailey nevet kapja majd, sőt lehet, hogy már meg is született?

Vajna Tímea szülés előtt posztolt?

Andy Vajna özvegye tegnap este a szülészeti klinikáról jelentkezett be, ahol maga is feltette a mindenkit foglalkoztató kérdést: Vajon itt az idő? Erre azonban már nem kaptunk válasz, ugyanis Ráthonyi-Palácsik Tímea Instagram oldala azóta elnémult, ami tőle nem épp megszokott. Az elmúlt napokban több szemfüles követője is kiszúrta, hogy Timi hasa mintha már lejjebb ereszkedett volna, ahogy szülés előtt szokott. Mindemellett már júniusban bejelentette, hogy a 9. hónapba lépett, így ebből a szempontból is jó esély van rá, hogy a kis Hailey már meg is született.

Vajna Timi Instagram oldalán jelentkezett be a klinikáról, azóta nem adott hírt magáról (Fotó: Instagram)

Vajna Tímea lánya az első a családban

Ugyan Vajna Timi testvére Palácsik Lilla már kétszeres anyuka, de a fotós és Visváder Tamás gyerekei mindketten fiúk, ahogyan a szépségkirálynő első babája is. Így a negyedik unoka lesz az első kislány, akit majd mindenki körülrajonghat. Erre lesz is bőven jelentkező, ugyanis a születése után a Visváder család is kiutazik majd Amerikába a fiúkkal.