Bejelentést tett Debreczeni Zita és Gianni Annoni a házasságukkal kapcsolatban

Debreczeni Zita és Gianni Annoni igazi legendás páros, akik már hosszú évek óta teszik egymást boldoggá. Azon kevés celebházasságok közé tartozik az övék, amely botrányoktól mentes, és ha van is vita közöttük, azt egymás között rendezik le, nem a nyilvánosság előtt. Most pedig nagy hírt jelentettek be.

Debreczeni Zita és Gianni Annoni nagyon boldogok együtt / Fotó: Szabolcs László

Debreczeni Zita és Gianni Annoni immáron boldog családot alkotnak: nagy szeretetben nevelik a gyermekeiket, és kapcsolatuk olyan kiegyensúlyozott, hogy azt sokan irigylik. Most pedig nagy hírt jelentett be Zita: 9 éve együtt vannak! Természetesen ezt férje sem hagyhatta szó nélkül, a virág mellett a poszt alá rengeteg szívecskét kommentelt.

