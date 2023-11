Nagy Ő Virág keményen üzent Jákob Zolinak

Péntek-Gyulai Virág egyértelműen az egyik, ha nem a legnagyobb nyertese lehet az idei A Nagy Ő-nek, hiszen ha Jákob Zoltán szívét nem is, de a nézők szeretetét sikerült kivívnia. Vagyis nem csodálkoznánk rajta, ha a jövőben is feltűnne a képernyőn. Ő maga pedig azt mondja, hogy bár végül Betti kapott esélyt arra, hogy a műsor után bebizonyítsa az üzletembernek, valóban érdemes a szívére, Zoli hamarosan rá fog ébredni, számára nem ő az igazi. Ha pedig ez bekövetkezik, a körmös király arra is ráeszmél majd, hogy ki is passzolt hozzá igazán a szerelem kastélyában.

Péntek-Gyulai Virág türelmes... (Fotó: Bors)

„Betti megy, Virág jön...”

És, hogy Virág kire is gondolt? Hát persze, hogy önmagára. – Tévedni emberi dolog, és ha innen nézzük, Zoli a legemberibb figura, akit csak ismerek, hiszen akkorát tévedett, mint ide Lacháza. Szegényemnek most főhet a feje, hogyan kössön útilaput Betti talpára, mert, hogy ezen agyal, az tuti. Az ugyan igaz, hogy Zoli mellé egy egyszerű teremtés való, de nem olyan egyszerű, mint a faék, hanem olyan egyszerűen nagyszerű, mint én.

Harcolhat a felismerés ellen, ha akar, de nem érdemes odázni ezt a dolgot.

Egy egyszerű és gyors minőségi csere kell ide. Betti megy, Virág jön, és kezdődhet végre az az élet, amire mindketten vágyunk – kezdte a Borsnak Virág, aki egy cseppet sem haragszik már Jákob Zolira, amiért a célegyenesben hazaküldte őt.

„Várom a hívását...”

– Nincs bennem harag és igazából nem is volt. Amit éreztem, az a csalódottság, amihez keveredett jó adag sajnálat is, hiszen én pontosan tudtam, amit Zoli még nem, hogy Betti személyisége köszönőviszonyban sincs azzal, amit neki mutatott, amikor a forgatásokon találkoztak. Elég csak belepillantani a hölgy egy-két élőzésébe és hamar meghallhatjuk azokat a pillanatokat, amikor a felvett jó modor mögül kikacsint a valóság. Idéznék is mindjárt egy rá jellemző mondatot, amit egy kommentelőnek mondott: Ó Zsáklin, te idióta állat, te! Úristen, te gyászkeret! Az persze igaz, hogy a kérdés, amit kapott, illetlen volt, de képzeljük csak el, amint Zoli mellett ül egy üzleti vacsorán és amint zavarja valami, kiugrik a száján egy ilyen kis cukiság! Szóval már csak idő kérdése szerintem és Zoli revideálja a döntését.

Nati túl fiatal hozzá, így nincs is kérdés, hogy mire jut majd.

Én pedig várom a hívását – mondta a Borsnak nevetve Péntek-Gyulai Virág, aki már azt is tudja, hol lesz az első randevúja a magyar milliárdossal.

Virág szerint Zolinak nagyon kell egy új szemüveg (Fotó: Bors)



Optikusnál lesz az első randi

– Az a nagy helyzet, hogy találtam egy remek optikust a belvárosban, aki megígérte, hogy komoly kedvezménnyel csinál új szemüveglencsét Zolinak, hiszen nyilván nyáron valami gond lehetett a látásával, amikor sorra jöttek a rózsaceremóniák. Szóval oda szervezem majd a randinkat, majd azonnal megyünk a pszichológusomhoz, ahol kénytelen lesz kiegyenlíteni a kezelésem költségeit.

Mert hát ki is a hibás azért, hogy ennyi átok nőt voltam kénytelen elviselni heteken át?

Ha ott végzünk, elszaladunk egy szupermarketbe és veszek pár rendes ételt, mert hát nem lehet Fiji vízen élni – utalta a Bors korábbi videójára a gyönyörű fitneszmodell.