Mihályfi Luca pocakját megvillantva jelentették be Hegyes Berciék a csodálatos örömhírt

Úgy tűnik, a Dancing With the Stars az a műsor, ahol a legcsodásabb szerelmek születnek. Az ország kedvenc álompárja, Mikes Anna és Krausz Gábor is ebben a stúdióban ismerkedtek össze. Az esetükben is látni lehetett már az első pillanattól kezdve, hogy megvan közöttük a kémia, a próbák alatt rendkívül összemelegedtek, végül azonban csak a nagy győzelem, a Dancing után jelentették be, hogy egy párt alkotnak. A következő évad ilyen álompárja Mihályfi Luca és Hegyes Berci volt. Nem volt olyan produkció, amelyben ne éreztük volna azt, hogy nagyon jól működik a kémia kettejük között. Csak arra tudtunk gondolni, amikor ők ketten a színpadra léptek, hogy fantasztikusan mutatnak együtt, és hogy ilyen egy tökéletes álompár. Sejteni természetesen lehetett, hogy van közöttük valami, ők is megvárták azonban a műsor végét a nagy bejelentéssel. Azóta pedig kapcsolatuk töretlen, sőt!

Mihályfi Luca és Hegyes Berci imádják egymást / Fotó: Instagram

Mihályfi Luca és Hegyes Berci csodálatos karriernek örvendhet. Mindketten nagy nevek a saját szakmájukban, mindketten önálló utat járnak, az a támogatás és kölcsönös odafigyelés azonban, amit produkálnak, sokaknak mutat példát. Mert bár mindketten nagyon elfoglaltak, amikor csak idejük engedi, eljárnak egymás fellépéseire. Így történt ez most is. Mihályfi Luca Siófokon adott hatalmas koncertet, a rajongók pedig valósággal megőrültek érte. És mint az lenni szokott, szinte egy szál semmiben lépett színpadra, ezzel felfedve formás lábait és pocakját is. A sztorijukba feltöltött képek alapján Hegyes Berci is ott volt, sőt egy backstage fotót is feltöltöttek, amelyen Berci Lucát öleli, és kifejezi, hogy mennyire büszke rá.