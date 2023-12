Nem csitulnak a kedélyek: megszólalt a botrányos történtekről A Nagy Ő győztese

Bár már sok víz lefolyt a Dunán, mióta Betti és Jákob Zoltán szabadon engedték a "szerelmüket" jelképező gerlepárt a Turai Kastély tetőjéről, a műsorban szereplő három hölgy harca még nem ért véget. Virág már elmondta véleményét a mindenki számára méltatlanul elfajult vitáról, most pedig a Ripost adott lehetőséget arra, hogy Betti és barátnője, Vanda is kifejtse saját álláspontját.

„Szegénynek most főhet a feje...”

Mint ismeretes, Virág a sorsnak vagy a véletlennek köszönhetően éppen egy nappal azelőtt fejtette ki véleményét Jákob Zoltán és Betti kapcsolatáról, hogy a milliárdos üzletember bejelentette, szakított A Nagy Ő győztesével. „Tévedni emberi dolog, és ha innen nézzük, Zoli a legemberibb figura, akit csak ismerek, hiszen akkorát tévedett, mint ide Lacháza. Szegényemnek most főhet a feje, hogyan kössön útilaput Betti talpára, mert hogy ezen agyal, az tuti. Az ugyan igaz, hogy Zoli mellé egy egyszerű teremtés való, de nem olyan egyszerű, mint a faék, hanem olyan egyszerűen nagyszerű, mint én. Harcolhat a felismerés ellen, ha akar, de nem érdemes odázni ezt a dolgot.”

Egy egyszerű és gyors minőségi csere kell ide. Betti megy, Virág jön, és kezdődhet végre az az élet, amire mindketten vágyunk

- mondta a Ripostnak Virág, ami nem igazán tetszett Bettinek és a mellé szegődő Vandának.

„Mondjátok meg neki nyugodtan...”

A két hölgy egy TikTok live-ban reagált a fitneszmodell szavaira, és vádolták meg őt gyávasággal, amiért „ok és előzmény nélkül” letiltotta őket minden létező platformon, de kifejtették véleményüket Virág külső adottságairól is. „Én nem beszélem ki! Nyugodtan mondjatok el neki mindent, amit mondok. Mondjátok meg neki azt is nyugodtan, hogy én még itt, szemtől szemben is megmondanám neki, ha nem lenne egy kis gyáva féreg és nem tiltott volna le, még a műsor előtt” - mondta Vanda, aki egy meglepő összehasonlítást is tett: „Hallod, hallod! Erre csak annyit tudok mondani, hogy a legrosszabb napomon is jobb vagyok, mint a Virág bármikor!” - jelentette ki. Szavaira Virág egy beszédes Instagram-poszttal válaszolt, majd elmondta lapunknak, hogy miért is tiltotta le Bettit és Vandát is. Állítása szerint Vanda egy közös csoportban gyalázatos szavakkal illette Virágot.

Nem úgy értette, ahogy mondta

A Ripost kereste Vandát, hogy megtudják, mire is célzott azzal a bizonyos gyalázatos üzenettel, de sem hívásunkra, sem üzenetünkre nem reagált. Betti viszont sikerült elérniük és ő meg is védte barátnőjét és persze önmagát is. –Nem is értem, mi történik, hiszen nekem nem volt konfliktusom Virággal sem a kastélyban, sem azon kívül. Én azt gondolom, hogy Edina tüzelte fel ellenem és ő mondta neki azt is, hogy Vanda csúnyán beszélt róla. A letiltást is ő kezdte és szerintem Virág csak utánament ebben.

A napokban egyébként posztolni fogok egy videót, amivel remélem, végleg lezártnak tekinthetjük ezt a konfliktust

– kezdte Betti, aki ezután megvédte Vandát. – Vandát rosszul érintette, hogy Virággal nem lehetett tisztázni a kialakult helyzetet. Igaz, hogy van egy stílusa, de azt, hogy ő jobb Virágnál, csak úgy értette, hogy mi naturálisabbak vagyunk és a valóságot is meg merjük mutatni, míg őt smink nélkül nem lehet látni soha” - magyarázta barátnője szavait A Nagy Ő győztese, aki a Vanda üzenetére vonatkozó kérdésre nem reagált. Végül egyetlen mondattal zárta a beszélgetést: „Nem akarok tovább vitatkozni, mert nem vagyunk egy szinten, Virággal! – jelentette ki Betti.

