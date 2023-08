Családi életéről vallott Ambrus Attila

Már tíz éve alkot egy párt Ambrus Attila és felesége, Réka. A kerek évforduló alkalmából kettesben elutaztak, a gyerekek addig a nagyszülőknél nyaraltak. A Viszkis és felesége mindig is tudta egymást motiválni, versenyeznek, de abban egyetértenek, hogy a gyerekek a legfontosabbak.

Fotó: HOT

A hot! magazinnak őszintén vallottak a családi életükről is, milyenek a mindennapok és milyen jövőt szeretnének.

– Sokáig biodíszlet voltam a fiam életében, a feleségem volt az első célpont, leginkább hozzá bújt. Azonban elkezdte érdekelni a fűnyírás, de annyira, hogy már naponta kéri, hogy indítsam be a fűnyírómat, amíg ő a műanyag nyíróját tologatja mellettem. Már most ismeri a gép részeit, tudja, hogyan kell beindítani, mi mire való. Szerintem ha így halad, háromévesen már a rendes fűnyírót is oda merem adni neki! – tekintett a jövőbe a Viszkis.

