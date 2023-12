Fotó buktatta le őket: együtt van Krausz Gábor és Mikes Anna?

Krausz Gábor és Mikes Anna megismerkedése egy igazi sikertörténet, a sztárséf ugyanis az esélytelenek nyugalmával vágott neki a Dancing with the Stars negyedik évadának, profi táncosával viszont annyira belopta magát a zsűri és a nézők szívébe, hogy övék lett a végső győzelem. A tánc egyfajta terápiaként is szolgált Krausz számára, hiszen nyáron zátonyra futott a házassága Tóth Gabival, ám a műsor segített számára, hogy feldolgozza a szakítást. De ebben Mikes Annának is óriási szerepe volt, akivel annyira egy hullámhosszra került a sztárséf, hogy sokan még abban is reménykedtek, hogy egy párként fejezik be a műsort. Főleg azok után, hogy a finálét követően hajnali kettőig buliztak egymás társaságában, táncoltak kéz a kézben, s a világból is ki tudtak volna szaladni boldogságukban, hogy övék lett a végső győzelem. De mi történt ezután?

Egy párt alkot Krausz Gábor és Mikes Anna? (Fotó: Markovics Gábor)

Barátság vagy szerelem van Krausz Gábor és Mikes Anna között?

Akik táncoltak már valaha, tudják, hogy a partnerek között valami igazán különleges szövetség alakul ki, ami bár a barátságnál több, a szerelemnél még kevesebb. Feltehetően ez a helyzet áll fent Krausz Gábor és Mikes Anna esetében is, de ezzel nem érik be a rajongók. Folyamatosan azokat az apró jeleket figyelik, melyek reményt adhatnak számukra. Például ilyen az is, amiről egy lelkes és szemfüles netező posztolt a Redditen...

A felvételt Anna osztotta meg az Instagram-oldalán, és csak az látszik rajta, hogy egy fehér járművel utazik az autópályán, mégis egyből arra következtettek, hogy a sofőrje nem más, mint Krausz.

Krausszal utazik valahova? Ha jól emlékszem, van neki egy fehér Jeepje

– írta a nyomozó, aki még azt is visszakereste, hogy Gábornak milyen autója van pontosan. Sőt, akadt olyan is, aki a barátja segítségével állapította meg, hogy az Anna fotóján látható jármű nem ugyanolyan, mint a séfé, hiszen az ablaktörlők nem egyeznek meg. Ahogy a helyszín is furcsa, mert a táncosnő később egy bécsi hotelből posztolt.

– Anna tegnap este a bécsi Intercontinental hotel bárjából posztolt, ahhoz mondjuk Krausznak sok köze nincs, hacsak nem útközben álltak meg. Én nagyon bírnám őket együtt, drukkolok nekik. De, sajnos amíg ők nem adnak egyértelmű jelet, hogy együtt vannak, kár bármiben is bízni, hinni – fogalmazott valaki.

Tehát bárhogy is nézzük, a jelek szerint Anna és Gábor csak barátok...