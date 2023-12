"A szívedet azért beleraktad a sztoriba" - Mikes Annával töltötte az estét Krausz Gábor - Videó

Krausz Gábor és Mikes Anna megismerkedése egy igazi sikertörténet, a sztárséf ugyanis az esélytelenek nyugalmával vágott neki a Dancing with the Stars negyedik évadának, profi táncosával viszont annyira belopta magát a zsűri és a nézők szívébe, hogy övék lett a végső győzelem.

Krausz Gábor és Mikes Anna a Dancing után is jó kapcsolatot ápol (Fotó: TV2)

A tánc egyfajta terápiaként is szolgált Krausz számára, ugyanis idén nyáron - nem sokkal a táncos showműsor indulása előtt - kiderült, hogy zátonyra futott a házassága Tóth Gabival, és külön utakon folytatják. A Séfek séfe ítésze elképesztő önismereti utat járt be Mikes Anna mellett, ezért nem is meglepő, hogy elhatározták, a DWTS után is tartják a kapcsolatot és rendszeresen fognak találkozni.

Csütörtök este például a stylist-műsorvezetőnél, Holdampf Lindánál töltötték az estét, aki úgy határozott, egy hangulatos karácsonyi vacsorát szervez azoknak, akiket a leginkább megkedvelt a Dancing with the Stars alatt. Az eseményen ott volt Marics Peti és Stana Alexandra is, előbbi lelkesen videózott, és poénból eljátszotta, hogy úgy értékeli a fogásokat, mintha azokat Krausz Gábor készítette volna.

− A szívedet azért beleraktad a sztoriba

- röhögött Marics, miközben a felvételen jól látszik, hogy Krausz Mikes Anna mellett foglal helyett, és igencsak jó hangulatban várja az alkalmi ételkritikus véleményét.

Összeboronálták őket a nézők

Azok a Dancing rajongók és kommentelők, akik végig figyelemmel követték a verseny alakulását, már körülbelül a 3. élő show után tökéletes párnak titulálták Krausz Gábort és Miket Annát. Ez persze lehet pusztán feltételezés, ám amellett sem mehetünk el szó nélkül, hogy a győztes páros azért adott okot a pusmogásra.

A finálét követően például hajnali kettőig buliztak, táncoltak kéz a kézben. Jó volt rájuk nézni, ahogy felhőtlen boldogsággal, szinte a külvilágot kizárva csak örömtáncot járnak egymással a hónapokig tartó küzdelem után, ami érthető is.

Bár vélhetően csak barátok, az biztos, hogy egy egészen kivételes szövetség formálódott köztük.