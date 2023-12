Gyönyörű, fürtös hajú nagylánnyá cseperedett Krausz Gábor és Tóth Gabi gyermeke, Hannaróza

Krausz Gábor óriásit ment a Dancing with the Starsban, a sztárséf és partnere annyira belopta magát a nézők szívébe, hogy még a győztesnek járó trófeát is hazavihették.

Krausz Gábor fotóitól elolvadtak a rajongók Fotó: Karnok Csaba

Az édesapa azonban a műsor befejezése óta sem unatkozik, nemrég például volt ellenfeleivel vacsorázott a gyönyörű Mikes Anna társaságában, a napokban pedig a jótékonyság fontosságára hívta fel a figyelmet, melynek részeként maga is beteg gyerekeknek segített.

Krausz Gábor most azzal varázsolta el követőit, ahogy imádott kislányával, Hannarózával cukiskodik az Instagram-oldalán. A sztárséf arról osztott meg fotókat a korlátozott ideig elérhető történetében, ahogy kis Hannival éppen díszítik a karácsonyfát, az elsőn csak kislánya és a fa látható, míg a másodikon már az, ahogy segít neki a fa legfontosabb díszét, a csillagot feltenni.

Hannaróza már készül a karácsonyra Fotó: Krausz Gábor/Instagram