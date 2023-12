Heti Top: Meggyes Dávidot szétszedik új barátnője miatt, Gáspár Evelint a teste miatt bántják

Szőke szépségre cserélték Stana Alexandrát

Ahogy említettük feljebb, Meggyes Dávidról napvilágot látott egy fotó, melyen új kedvesével látható. A felvétel a székesfehérvári karácsonyi vásáron készült, s az is kiderült, ki ez a titokzatos hölgy: elismert sportoló, akiről azt is tudni, hogy egy nagy biztosítási cég tanácsadója. Ez közös pont lehet Dáviddal, aki maga is biztosítási ügynökként tevékenykedik – igaz, egy konkurens cégnél.