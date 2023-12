Tényleg vége: Ennél több bizonyíték nem kell Stana Alexandra és Meggyes Dávid szakítására

Bombaként robban a hír, miszerint minden bizonnyal válságba került Stana Alexandra és Meggyes Dávid sokáig álomszerűnek tűnő kapcsolata. A szerelmesek két évvel ezelőtt jöttek össze, igaz nem volt zökkenőmentes a megismerkedésük. Dávid ugyanis akkor még Horváth Gréta férje volt, akit a profi táncosért végül faképnél hagyott. A vonzalom tehát már a kezdetektől fogva megvolt köztük, ahogy az érzelmek is, ám most nagyon úgy tűnik, hogy időközben valami félresiklott kettejük között. A sztárpár a Párharc című műsort is elvállalta, de a pletykák szerint már a beköltözés idején voltak konfliktusaik. Azt sosem tagadták, hogy "olaszos" a kapcsolatuk, előfordul, hogy vitatkoznak, de aztán mindig találnak megoldást a problémáikra.

Véget ért Stana Alexandra és Meggyes Dávid kapcsolata Fotó: Bánkúti Sándor

A legfrissebb hírek szerint a Dancing with the Stars táncosnője el is költözött a párjától, sokan pedig arról suttognak, hogy Marics Petinek is köze lehet a kettejük közötti válsághoz, ám ez persze nem több szóbeszédnél. A ValMar szívtiprója mindenesetre nagy nőcsábász hírében áll, Dávid pedig talán attól tartott, hogy barátnőjére is szemet vethet.

Eltűntek a közös szerelmes fotók

A rajongók mindenesetre bíztak abban, hogy bármi is okozta a zűrt kettejük között, sikerült túllépni a nehézségeken, és ha minden jól alakul, akkor a karácsonyt már együtt töltik, mint a régi szép időkben. Erre azonban sajnos egyre kevesebb az esély.

Mindketten úgy döntöttek ugyanis, hogy törlik a közösségi oldalakról a közös fotóikat, pedig nem is olyan régen még mosolygósan szelfiztek, és szerelmesen pillantottak egymásra minden felvételen. Mára viszont csak azokat tartották meg kötelező jelleggel, amelyek reklámértékkel bírnak.

Alexandra árulja a szerelmi fészket

Az eddigi jeleken kívül, most egy olyan fontos döntést hozott meg Stana Alexandra, ami jellemzően egy szakítást követően indokolt. A táncosnő pár órája közzétette az Instagram-oldalán, hogy eladja szeretett lakását, ahol együtt élt Meggyes Dáviddal.

Fotó: Instagram

A Bors megkereste mindkét felet, ám egyelőre nem szerettek volna nyilatkozni a magánéletükről.

Szerintetek van még esély rá, hogy visszataláljanak egymáshoz?