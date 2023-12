„Stana Alexandra és Horváth Gréta összeteheti a két kezét” – új barátnője miatt szétszedik Meggyes Dávidot

Ahogy arról lapunk is beszámolt, most már semmi kétség sem fér ahhoz, hogy szakított Stana Alexandra és Meggyes Dávid. Eddig ugyanis csak arról szóltak a hírek, hogy az egykori álompár küzd a kapcsolatukért, ám miután az üzletemberről nyilvánosságra került egy fotó, melyen egy szőke hölggyel látható, egyértelművé vált mindenki számára, hogy továbblépett. És ez még nem minden! A közös képeik szinte mind egy szálig eltűntek a közösségi oldalaikról. Ezen felül Szandi lakáshirdetést adott fel: alighanem a szakítás és szétköltözés miatt kell új otthon után néznie. Ez persze csak spekuláció, ám Dávid esetében elég egyértelmű bizonyíték került nyilvánosságra...

Szakított Stana Alexandra és Meggyes Dávid Fotó: Bánkúti Sándor

Térjünk egy kicsit vissza arra a fotóra, ami a minap látott napvilágot Dávidról és az új barátnőjéről. Mint az kiderült, a turbékoló párról a székesfehérvári karácsonyi vásáron lőttek egy fotót, és időközben arra is fényderült, hogy az „ismeretlen” szőke hölgy nem is ismeretlen: elismert sportoló, akiről azt is tudni, hogy egy nagy biztosítási cég tanácsadója. Ez közös pont lehet Dáviddal, sőt lehet, hogy megismerkedésüket is ennek köszönhetik, hiszen ő is biztosítási ügynökként tevékenykedik – igaz, egy konkurens cégnél.

Ismétli magát a történelem

Az iménti fotón Dávid kifejezetten boldognak tűnik, s láthatóan a szakításon is könnyedén túltette magát, még úgy is, hogy pár napja Szandinak küldözgetett szívecskéket kommentben. Ez pedig teljesen kiverte a biztosítékot a rajongóknál, hiszen úgy vélik, az üzletember pont azt csinálja, mint annak idején Horváth Grétával.

Egy kis emlékeztető azoknak, akik elfelejtették volna, mi történt: amikor Szandi és Dávid két éve összejöttek, az üzletember még Horváth Gréta férje volt, akit a profi táncosért hagyott faképnél. A férfi be is ismerte, hogy egyszerűen nem tud mit tenni, szerelmes lett, és tovább kell lépnie. Nem kell magyaráznunk, hogy nem volt túl fényes kettejük válása, sokáig ment az adok-kapok, és még mindig nem csillapodtak a kedélyek... Szandi pedig most Gréta sorsára jutott, hiszen ismét egy újabb nő tűnt fel Dávid mellett.

Szerintem ennél a pasinál mindig talonban van tartva a következő kiszemelt. Hasonló a forgatókönyv, mint anno Grétánál. Még ki se lépett a kapcsolatból, de már benne van a következőben, és persze hatalmas a (látszat)boldogság

− fogalmazott egy dühös kommentelő a Redditen.

− Ez komoly? Mennyi idő telt el a szakítás óta? 48 óra? − szólalt fel egy másik hozzászóló, de akadt olyan is, aki hosszabban óhajtotta kifejezni a véleményét.

− Ezzel egyébként nem is lenne semmi baj, hogy továbblépett és talált valaki mást, de eddig az volt, hogy mennyire vissza akarja szerezni Szandit, meg milyen bánatos, de azért már másik csajjal mulatozik. Szerintem Gréta és Szandi is össze teheti a két kezét, hogy megszabadultak ettől a két lábon járó red flagtől − fogalmazott.

Ezek után kíváncsiak voltunk, mit szólnak ehhez az érintett felek, azonban egyiküket sem értük utol...