Itt a bizonyíték: Tényleg egy párt alkot Stana Alexandra és Marics Peti?

Mint, ahogy arról lapunk elsőként beszámolt, Stana Alexandra és Meggyes Dávid kapcsolata hivatalosan is véget ért, miután az üzletembert lencsevégre kapták egy másik hölgy társaságában. A fotó tanúsága szerint Dávid könnyedén túllépett, holott eddig arról szóltak a hírek, hogy gőzerővel dolgoznak a románcuk megmentésén. Ám, ő most már egy másik nő oldalán boldog. De mi a helyzet Alexandrával?

Stana Alexandra és Meggyes Dávid kapcsolata hivatalosan is véget ért Fotó: Szabolcs László

Stana Alexandra és Marics Peti: több, mint tánc?

Miután napvilágra került Szandi és Dávid szakításának a ténye, nem csak az üzletember oldaláról kezdtek pletykálni a rajongók. Arra is kíváncsiak voltak ugyanis, hogy a táncosnő esetleg túllépett-e a zátonyra futott kapcsolatán, vagy esetleg még gyászolja azt. Nos, előjáróban annyit mondhatunk, hogy a legtöbb tipp nem az utóbbi lehetőségre érkezett...

A rajongóknak ugyanis már a Dancing with the Stars műsorában szemet szúrt, hogy Stana Alexandra és Marics Peti talán túlságosan is közel kerültek egymáshoz. Apró érintésekből, szavakból, vagy csupán a szemük csillogásából következtettek arra a nézők, hogy ez tényleg több volt, mint tánc, ám miután az egyik Mokkás interjúban is megjelent vendégként a páros, sokaknak egyértelművé vált, hogy mi is a helyzet. Történt ugyanis, hogy a Dancing utolsó adása előtt a döntős párok az esélyeket latolgatták, Szandiék pedig többször is, eléggé félreérthető helyzetbe kerültek. Peti szinte végig táncpartnere combját fogta, Alexandra pedig két kézzel ölelgette az énekes karját, vagy éppen a hátát simogatta. Ez persze nem jelent még semmit, de a rajongók így is biztosra veszik, hogy valami alakul a páros között.

És, akkor még tudjuk fokozni a helyzetet...

Tényleg összejött Stana Alexandra és Marics Peti? Fotó: Szabolcs László

Stexnek nevezte el Stana Alexandrát

Akik nézték a Dancing with the Stars műsorát, azoknak ismerős lehet a fentebb említett becenév. Ezt ugyanis Peti aggatta még Szandira, mondván, hogy sokáig nem tudta megjegyezni partnere vezetéknevét. Így lett Stana Alexandrából egyszerűen Stex, ami úgy tűnik, nagyon megtetszett a táncosnőnek. Olyannyira, hogy még a profiljába is helyet kapott ez a szó, ráadásul csupa nagybetűvel. Egyesek szerint ez is csak azt erősíti, hogy ez barátságnál sokkal több a két híresség között, ahogy egyébként annak idején Gelencsér Timi és Hegyes Berci között lehetett. Utóbbi pár ugyanis a Dancing után összejött, s bár mindenki előtt titkolták, nemrég fény derült az igazságra az Ázsia Expressz műsorában. Akkor is hónapokig találgattak a kíváncsi netezők, főleg miután Timi profiljába is kikerült a Berella név, amit kettejük becenevéből gyúrtak össze.

Bár ők azóta már nincsenek együtt, Stana és Marics lehet, hogy még csak most kezdi igazán megismerni egymást...