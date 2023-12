Leleplező fotó! Stana Alexandra exe, Meggyes Dávid máris új nő oldalán boldog

Stana Alexandra és Meggyes Dávid szerelme nagy sajtóvisszhangot kapott, hiszen mindketten előző házasságukat hagyták hátra, hogy egymáséi lehessenek. Úgy fest, már kettejük kapcsolatának is vége. Szandi a hírek szerint már az édesanyjához költözött, Dávidról pedig sokatmondó fotó látott napvilágot, egy szőke nővel piszézve…

Stana Alexandra és Meggyes Dávid kapcsolata tökéletesnek tűnt, ám egyre több és egyértelműbb bizonyíték lát napvilágot szakításukról (Fotó: Bánkúti Sándor)

Szerelmes képek és közös lakás

Stana Alexandra a dobogó második fokáig menetelt Marics Petivel a Dancing with the Stars-ban, az élő adások szinte mindegyikén a helyszínen szurkolt nekik Meggyes Dávid, még a döntő napján is csókot váltottak a nézőtéren. Néhány nappal később viszont robbant a bomba: a páros szakításáról lehetett hallani.

Bár a pontos részletek még nem ismertek, a jelek egyértelműek. Közös képeik szinte mind egy szálig eltűntek a közösségi oldalaikról. Ezen felül Szandi lakáshirdetést adott fel: alighanem a szakítás és szétköltözés miatt kell új otthon után néznie. Ez persze csak spekuláció, ám Dávid esetében elég egyértelmű bizonyíték került nyilvánosságra.

Szőke sportolónővel melegedett össze

A Reddit nevű fórumon egy felhasználó tette közzé Szandi lakáshirdetését, mint bizonyítékot a szakításukra. Egy névtelen kommentelő rögtön rátromfolt: egy lesifotót osztott meg Dávidról, amint egy szőke hölggyel, intim közelségben összeérinti az orrát. Mint kiderült, mindez a székesfehérvári karácsonyi vásáron történt, s az „ismeretlen” szőke hölgy nem is ismeretlen: elismert sportoló, akiről azt is tudni, hogy egy nagy biztosítási cég tanácsadója. Ez közös pont lehet Dáviddal, aki maga is biztosítási ügynökként tevékenykedik – igaz, egy konkurens cégnél.

A kommentszekció felrobbant, Dávid nem teszi zsebre, ha látja a véleményeket…

– Mi a fenéért áll össze bárki ezzel a nyálas fejű rosszindulatú fickóval? Olyan bunkó, hogy szavak nincsenek rá, de komolyan, mi az istent látnak benne? – zsörtölődött egy hozzászóló.

– Az a nő sem normális aki ezzel összeáll. Mit várnak tőle? – így egy másik.

– Most legalább más típust választott....szőke, nem fekete – tette hozzá egy harmadik, aki alighanem emlékszik még, hogy Dávid előző komoly kapcsolata Horváth Grétával volt, aki szintén fekete hajú…

„Szerintem ez nem fér bele"

S ha már exek. Stana Alexandra a podcastjében éppen néhány napja a párkapcsolatokat, szakításokat boncolgatta műsorvezetőtársával, Bertivel. Szandi többek között elárulta, hogy kutyául érzi magát akkor is, ha ő szakít egy férfival, s azt is, hogy nincs ellenére, hogy barátok maradjanak a kapcsolat vége után is. Egy esetben zavarja ez…

– Nekem is vannak olyanok a múltamból, akivel tök jól elbeszélgettünk, az egyiknek családja van azóta. Kedvesen tudunk egymáshoz viszonyulni, ez rendben van. Ezzel kapcsolatban nekem az a redflag [„vörös zászló”, intő jel – a szerk.], ha valaki ugyanúgy nyomja, tartja a kapcsolatot, minden nap vele beszél meg dolgokat, szerintem ez nem fér bele. Főleg ha van egy új kapcsolat…

Azért felnőtt emberek módjára idővel túllépünk mindenen, tök oké, hogy ha találkozunk, akkor köszönünk. De van aki nagyon durván közel marad az exéhez, én azt nem tudnám elfogadni

– mondta Szandi, nem minden indulat nélkül, ami arra utalhat, éppen nemrég élhette át, hogy párja más nőkkel üzenget... Meggyes esetében ez nem lenne újdonság, hiszen annó a szakításukkor Horváth Gréta is azt állította, hogy a háta mögött ismerkedett másokkal a férfi. Többek közt Stana Alexandrával...