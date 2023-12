A nézők már most tudják: ő lesz a Dancing with the Stars idei győztese

Október 14-én vette kezdetét a Dancing with the Stars negyedik évada kis hazánkban. Az előző évekhez hasonlóan idén is tíz páros mérte össze a tudását: minden szár egy-egy profi táncost kapott partnernek, hogy kiegyenlített legyen a verseny. Természetesen köztudott: legalább annyira a táncos párok népszerűségéről is szól a döntés, mint tánctudásukról: a parketten nyújtott teljesítmény mellett ugyanis az is fontos a közönségnek, hogy mennyire működik a kémia a páros két tagja közt, mennyire figyelnek egymásra a produkció alatt illetve a szombati versenyek közt. Nos, a BorsOnline oldalán a verseny alatt feltettünk egy kérdést: ara voltunk kíváncsiak, olvasóink szerint ki lesz a legjobb sztártáncos, azaz ki nyeri majd meg a versenyt. Természetesen ahogy teltek a hetek – és estek ki a versenyzők –, a válaszlehetőségeket is szűkítettük. Végül hárman maradtak bent, hiszen három sztárpár jutott a döntőbe: Krausz Gábor és Mikes Anna, Marics Peti és Stana Alexandra, valamint T. Danny és Lissák Laura. De vajon közülük a BorsOnline olvasói szerint ki táncolja magát az élre szombat este? A válasz (dobpergést kérünk!) Krausz Gábor és Mikes Anna!

Olvasóink szerint a sztárséf lesz a befutó Fotó: Markovics Gábor / Bors

Olvasóink döntő többsége arra voksolt, hogy a három sztár közül (Krausz, Marics é T. Danny) a séf bizonyul a legjobb sztártáncosnak: több, mint 2400 szavazat érkezett rá, míg versenytársai 1600-1700 voksot gyűjtöttek össze, azaz kijelenthetjük, hogy cseppet sem volt szoros a verseny, már ami az első helyet illeti.

Krausz Gábor és Mikes Anna láthatóan jó párost alkot a táncparketten kívül is. Talán ez a sikerük titka? Fotó: TV2 Play

Mi lehet Krausz Gábor és Mikes Anna sikerének titka?

Pedig Krausz Gábor és Mikes Anna párosának sikere az első időkben nem is tűnt olyan egyértelműnek, kiváltképp, miután a sztárséf még a műsor előtt bevallotta: olyannyira nem táncos lábú, hogy őt még "Michael Jackson sem tudta megmozdítani". Kétségtelen azonban, hogy a kezdeti botladozásokat követően a táncparkettre már egy olyan páros érkezett, aki nagyon érezte egymás jelenlétét. Olyannyira, hogy a nézők el is kezdtek kombinálni: vajon a válófélben lévő Krausz é Mikes Anna a magánéletben is ennyire jó párt alkotna? Nos, ez még a jövő zenéje, mint ahogy az is, ki nyeri a szombat eti versenyt, az azonban tény: a Bors olvasói Krauszékat látnák legszívesebben a dobogó legfelső fokán.