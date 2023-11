Krausz Gábor: "Sosem fájt még ennyi helyen egyszerre"

Krausz Gábor élete merőben megváltozott idén, hiszen kiderült, hogy többé már nincsenek együtt Tóth Gabival, ráadásul még a komfortzónájából is látványosan ki kellett lépnie a Dancing with the Stars című nagy sikerű táncos műsor kedvéért – amiben sokak szerint meglepően remekül teljesít, nem csoda, hogy bejutott a 3 legjobb közé.

Krausz Gábor és Mikes Anna / Fotó: TV2

Szombaton ér véget a TV2-n a Dancing with the Stars 4. évada, amiben Krausz Gábor, Marics Peti és T. Danny közül derül ki, hogy ki lesz a győztes. Valószínűleg mindannyian nagyon izgulnak már, de talán nem annyira, mint a nézők, akik hetek óta várják ezt a pillanatot. Úgy tűnik, hogy a sztárséf vegyes érzelmekkel indul neki a finálénak, ugyanis tele van fájdalommal és boldogsággal.

Az utolsó edzések egyike… sosem fájt még ennyi helyen egyszerre, de olyan csodálatos volt ez a három hónap, szeretnénk méltó módon zárni Szombaton a FINÁÁÁLÉÉÉBAN 🤘🤘🤘

Tudjátok, szavazni már most is tudtok

– írta Krausz Gábor a fotóhoz, amin táncpartnerével, Mikes Annával szerepel.

A kommentelők az eddigi visszajelzések alapján többnyire úgy gondolják, hogy Krausz Gábor fogja megnyerni a Dancing with the Starst, hiszen ő az, aki mondhatni a semmiből építette fel a tánctudását, és a legtöbbet fejlődött az utóbbi hetekben – sőt, egyesek szerint már-már profi táncos lett belőle, annyira elkapta őt a ritmus, illetve annyira jó tanára volt Mikes Anna személyében.

Itt lehet megtekinteni Krausz Gábor fotóját, amin sokak szerint úgy néznek ki Mikes Annával, mint egy igazi álompár: