Lehullt a lepel Krausz Gáborék titkáról

A Dancing with the Stars három legjobb férfi versenyzője, vagyis Karusz Gábor, T. Danny és Marics Peti olyan jól teljesít a parketten, hogy szavak nélkül is képesek megnyílni. A hot! magazinnak azonban ennek ellenére is elárultak magukról olyan titkokat, amiket eddig senki sem tudott!

T. Danny a szerelmét vinné magával egy lakatlan szigetre (Fotó: Tv2)

T. Danny

Az étel, amit sose enne meg:

A kelkáposzta!

Az étel, amit bármikor meg tudna enni:

Egy jó tészta.

Az állat, amitől frászt kap:

Pókok.

Kedvenc tantárgy az iskolában:

Irodalom.

A legutálatosabb tantárgy az iskolában:

Matek.

A legrosszabb visszatérő rémálom:

Volt, de nem tudom pontosan leírni, és azt sem hogy mi történt benne, és azt sem értem, hogy miért jön vissza ez az álom...

Az első dolog, amit megvenne, ha nyerne a lottón:

Egy óriási ház!

Kedvenc film:

Nincs kedvenc filmem, csak sorozatom, az pedig a Trónok harca.

A legkedvesebb tánc:

A kortárs táncunk, amivel maximális pontszámot értünk el.

Három dolog, amit magával vinne egy lakatlan szigetre:

A zene miatt CD-ket, illetve a nyulamat és a szerelmemet vinném el.

Marics Petinek van egy visszatérő rémálma (Fotó: TV2)

Marics Peti

Az étel, amit sose enne meg:

Az olyan egzotikus ételek, amikben bogarak vagy szöcskék vannak.

Az állat, amitől frászt kap:

Madárpók.

Kedvenc tantárgy az iskolában:

Tesi.

A legutálatosabb tantárgy az iskolában:

Töri.

A legrosszabb visszatérő rémálom:

Álmomban csontvázak lepték el a házunkat. Egy szekeres hintóval szöktünk el, amikor pedig hátranéztem, égett a ház. Elég szürreális!

Az első dolog, amit megvenne, ha nyerne a lottón:

Olaszországban, azon belül Rómában vennék egy nyaralót.

A legkedvesebb tánc:

Az elődöntős táncunk.

Az étel, amit bármikor meg tudna enni:

Pasta di scampi jöhet bármikor!

Három dolog, amit magával vinne egy lakatlan szigetre:

Remélem, van áram a szigeten, mert akkor telefont, PlayStationt és tévét vinnék magammal.

Kedvenc film:

A Karib-tenger kalózai-filmek.

Krausz Gábor jótékony célra fordítaná a nyereményét (Fotó: Tv2)

Krausz Gábor

Kedvenc film:

Az összes Tarantino-film!

Az étel, amit sose enne meg:

Töltött paprika (egy gyerekkori trauma miatt).

Az étel, amit bármikor meg tudna enni:

Egy jó steak.

Kedvenc tantárgy az iskolában:

Történelem és földrajz.

A legrosszabb visszatérő rémálom:

Szerencsére sosem volt ilyenem.

Három dolog, amit magával vinne egy lakatlan szigetre:

Aladdin lámpása, egy aranyhal, no meg Harry Potter. Velük szerintem jól ellennék!

Az első dolog, amit megvenne, ha nyerne a lottón:

Amikor lottózom, mindig megfogadom, hogy ha nyerek, akkor a felét felajánlom, hátha ezzel bevonzom a nyereményt. Ha egyszer sikerül, tuti az lesz az első dolgom, hogy jótékony célra odaadom a felét.

Az állat, amitől frászt kap:

Az összes rovar, legfőképp a poloska, a pókok, illetve az ilyen csúszó-mászó férgek.

A legutálatosabb tantárgy az iskolában:

Matek és fizika.

A legkedvesebb tánc:

Amikor a Szépség és a Szörnyeteg dalára és a szereplők jelmezében táncoltunk.