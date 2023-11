Tovább forr a levegő Krausz Gábor és Mikes Anna között - Videó

Minden Dancing with the Stars adásban elkápráztatja a nézőket Krausz Gábor és Mikes Anna. Sőt, valószínűleg nemcsak a nézőket, vagy a zsűrit, de egymást is. Szinte izzik köztük a levegő, ami kamerákon keresztül is nagyon látszik. Az előző heti fellépésük után például még puszi is csattant, amit Krausz megkoronázott azzal, hogy az ölébe kapta partnerét, aki egész biztosan élvezte a helyzetet.

Tóth Gabi exe és a tehetséges táncosnő igazán illenek egymáshoz, amit rajongóik is sokszor megfogalmaztak már, például Instagram-posztok alatt, amikre azonban egyik fél sem reagált.

– Összeillő pár lennétek a magánéletben.

– Jól álltok egymásnak!

– Nem szabad titkolni az érzelmeket.

Szerelem?

De vajon mi az igazság? Talán Krausz Gábor érez valamit Anna iránt? Vagy fordítva? A napokban közzétett Tiktok videó ugyanis sok mindent sejtet. A sztárséf egy kép összeállítást csinált, aminél határozottan kiemelte az egyik adásban elcsattant puszit. Na de mire utalt ezzel? Kizárt, hogy csupán baráti gesztus legyen a részéről. A nézők mindenesetre drukkolnak nekik, de nem csak a verseny kapcsán.

Következő adás

A következő műsorban extra produkcióval készül többek között Liptai Claudia, Csonka András és Molnár Andi is. A korábbi zsűritag egyébként a Játékszín egyik darabjában, a Hölgyválaszban kapott nemrég szerepet, és a produkciónak olyan nagy sikere lett, hogy a szombati élő show-ban az egész művészgárda táncra perdül. A próbákról pedig néhány homályos kép már napvilágot is látott.