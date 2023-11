Lissák Laura őszintén elmondta, ez fogta meg T. Dannyben

A végsőkig harcol a Dancing with the Stars műsorában T. Danny és Lissák Laura. A páros ellenálhatatlan produkciók után jutott be a fináléba, s jövő szombaton eldől, megnyerik-e az évadot. Ők bevallottan erre készülnek nyár óta.

Laura és partnere már az első próbák alkalmával kimondták, szeretnének döntőbe jutni, s ha már ott vannak, a finálét is megnyerni. A táncoslány azt is elárulta, mi az, ami megfogta őt a zenészben, mi az amit kedvel T. Dannyben.

Dani minden egyes lépésével úgy készül, mintha ez egy világverseny lenne. Ez nagyon kevés emberben van meg, ez hiányozni fog

- mondta Lissák Laura a Metropolnak.