Szuper exkluzív: íme a sztárok gyerekeinek Dancing With the Stars különkiadása

Ki ne rajongana a TV2 kultikussá vált showműsoráért, a Dancing With the Starsért? Minden benne van, ami szem-szájnak ingere! Láthatjuk kedvenc sztárjainkat a tévében, akik ráadásul nagyszerű zenékre, fantasztikus mozgással jobbnál jobb koreográfiákat mutatnak be. Ha pedig ez nem elég, akkor a zsűri és a műsorvezetők is igazi szupersztárok, így együtt láthatjuk az ország nagy kedvenceit. Nem meglepő tehát, hogy ez az ország egyik legnézettebb műsora, és ez minden bizonnyal így is marad, ameddig világ a világ. Most azonban egy nagy dobással rukkolunk elő. A gyerekek táncolnak!

Óriási bulit csapnak a sztárok a Dancing With the Starsban

A showműsort nézni igazi parádé. Kevés olyan ember van, akit nem kap el közben a láz és nem érzi a lábában a bugit. Ha Marics Petit, Csutit és a többieket látjuk fergeteges táncot járni, akkor bizony legszívesebben mindenki táncra perdülne. A sztárok gyerekei izgatottan nézik a show-t, és bizony vannak olyan csöppségek, akik nem tudják magukat visszafogni, és ők maguk is táncra perdülnek. Ördög Nóra kislánya, Micike is bemutatta képességeit, Csuti fiában, Medoxban pedig igazi latin virtust fedezhetünk fel.

Csuti több történetet is megosztott arról, ahogyan Medox édesapja koreográfiáját utánozza az ágyon ugrálva. Szerintünk olyan aranyos, hogy el lehet tőle olvadni, ugyanakkor máris megmutatkozik a tehetsége:

Medox fantasztikus show-t nyomott le / Fotó: Instagram

Nem csoda, hogy Medox fantáziája megszaladt, Csuti fantasztikusan táncolt:

Mici lassan felléphet a műsorban

- írta Nánási Pál, és mennyire igaza van! Ilyen fantasztikus mozgással a táncparketten a helye - szúrta ki a Ripost.

Sok gyerek vágyik ott lenni a show-n, sajnos azonban nem mindenki tud bekerülni. Egy követő a következőt írta:

Én is szerettem volna a kislányomat elvinni mert nagy vágya lenne, és meg is tehetnénk szerencsére hogy megvegyük a jegyet, csak sajna mivel 7 éves, nem lehet, mert 12 év alattit nem engednek be

- írta, amin sokan felháborodtak. Mici ugyanis 10 éves, neki mégis be lehetett mennie, míg más 12 éven aluli gyerekeknek nem.