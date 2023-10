DWTS: erre vágyik partnerétől kiesése után Sydney van den Bosch – Videó

Ahogy arról már beszámoltunk, lezajlott a Dancing with the Stars 4. évadának 2. adása, ahol ezúttal egy újabb páros, Sydney van den Bosch és táncpartnere, Ádám Csaba búcsúzott a versenytől. Bár a páros a műsortól elköszönt, további közös tervre derült fény.

A Dancing with the stars-tól Sydney van den Bosch és párja Ádám Csaba (jobb oldalon) búcsúzott – Fotó: Bors

A műsor után a kieső páros több témát is érintett Gelencsér Timinek.

Kár szépíteni, tényleg nagyon meglepődtünk. Azt gondolom, hogy nagyon nagyon szép produkció volt, jobban szerettük, mint a quicksteppet

– mondta Sydney van den Bosch.

− Furcsállom azt, ha valakinek ez nem jött át. Tényleg ez nem volt se flitter, se glitter, ez egy örömtánc volt – fejtette ki a modell, aki hozzátette, esélyt sem kaptak arra, hogy latint táncoljanak, ami a partnere specialitása. Ennek kapcsán Sydney elmondta, hogy mire vágyik partnerétől a kiesés után.

Mondtam a Csabának, meg kell, hogy tanítson egy olyan latin táncra, ami a vérében van, ami az ő virtusa és az ő szakmája!

– közölte határozottan Sydney, aki egyébként a Dancing With The Starsban tervezett következő produkciójukról is mesélt.

A következő táncunk a kortárs lett volna, amit a Csaba úgy összerakott, de tényleg úgy összerakott, hogy én meg fogom vele csinálni

– ígérte meg a szépség, aki hozzátette, partnere még egy ideig Budapesten marad, így még eltudják táncolni azt, amire a műsorban már nem lesz lehetőségük.