Kellemetlen: Csuti ruhabakiját a fél ország láthatta, nem tudott mit csinálni – Videó

Szabó András, vagyis Csuti múlt héten is maradandót alkotott a táncpartnerével, Tóth Katicával a TV2 Dancing with the Stars című műsorában, így a nézők felkészülhettek arra, hogy ezen a héten is mindent belead a páros a produkciójába – főleg, hogy Amerikába kalauzolhatták el az egész magyar közönséget.

Tóth Katica és Csuti / Fotó: Bors

Csutiék hatalmas bulit varázsoltak a Dancing with the Stars színpadára, érezhetően ők, illetve a nézők is nagyon élvezték a mozgalmas, szórakoztató előadást. A híresség cowboy ruhában volt, ami nem könnyítette meg a dolgát, hiszen a kalapja többször is leesett – de nem ez volt a legkellemetlenebb dolog.

Csuti annyira beleélte magát a táncba, hogy az egyik mozdulat során még az öve is elszakadt, vagyis csak a csodának és a jó szabásnak köszönhető, hogy nem esett le élő adásban a nadrágja – bár lehet, hogy annak rengeteg néző örült volna, és attól tényleg igazán emlékezetes lett volna a produkció.

A ruhabakitól függetlenül Csutiék nagyon jó munkát végeztek, a zsűri 20 ponttal jutalmazta a produkciójukat, amit itt lehet megtekinteni: