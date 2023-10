Döbbenet a TV2 stúdiójában: ők estek ki a Dancing with the Stars-ból

A Dancing with the Stars 4. évadának 2. adása is rengeteg izgalmat tartogatott a közönségnek, hiszen mindenki rendesen odatette magát, és olyan produkcióval készült, amit igazán élvezetes volt nézni. Viszont akármilyen jók is voltak a táncok, egy párosnak sajnos mindenképp véget ér a verseny, ez elkerülhetetlen.

Dancing with the Stars / Fotó: Bors

Rengeteg kiemelkedő produkciót hoztak nekünk a versenyzők, így elég nehezen lehetett megtippelni, hogy vajon kik lesznek a kiesők. A zsűri pontozása alapján Marics Peti és Stana Alexandra párosa volt a legjobb, így nem meglepő, hogy ők továbbjutottak. Végül Sydney van den Bosch, Eszenyi Enikő és Szabó András Csuti került veszélyzónába a táncpartnerével – Eszenyi Enikőéket mentette meg a zsűri.

A szavazatok alapján Sydney van den Bosch és a partnere Ádám Csaba estek ki a Dancing with the Stars 4. évadának 2. adásában.

Itt lehet megtekinteni a produkciót, amivel most sajnos nem sikerült továbbjutni: