Tóth Vera Krausz Gábort támogatja

Ahogy arról a Bors elsőként számolt be: véget ért Tóth Gabi és Krausz Gábor házassága. A hír az egész országot sokkolta, hiszen mindenki azt gondolta, jól élnek együtt, nem sokkal a válás előtt vettek közösen kertes házat Szentendrén.

Fotó: Makovics Kornél

Azóta sok víz lefolyt a Dunánk, kiderült, hogy Tóth Gabira ismét rátalált a szerelem, a sztárséf pedig kilépett a komfortzónájából és egy tőle szokatlan dolgot művelt: elvállalta a Dancing with the Stars műsorába való felkérést.

Krausz Gábor már a műsor kezdete előtt óriási szurkolótáborra tett szert, amióta pedig elindultak az élő show-k, rajongóinak száma csak tovább nőtt. Közéjük tartozik (ex)sógórnője, Tóth Vera is, akit szemmel láthatóan nem zavar, hogy testvére és a séf már nincsenek együtt, ugyanolyan lelkesedéssel szurkol neki, mintha mi se történt volna. Vera egy korlátozott ideig elérhető Instagram-sztoriban tudatta követőivel, hogy ő bizony Krausz Gábor győzelmét várja. Az énekesnő egy rövid videót osztott meg, amelyen az látható, hogy a sztárséf és táncpartnere, Mikes Anna ropják a táncot a TV2 népszerű műsorának legutóbbi adásában.

Így pedig az is kiderült, hogy az énekesnő mit gondol Krauszról, ugyanis a videón jól hallatszik, ahogy azt mondja, hogy:

Óriási!

Akik figyelemmel kísérték Gabi és Gábor szakítását, azok jól tudják, hogy Vera azóta már többször is elmondta, hogy Krauszt mindentől függetlenül továbbra is nagyon jó barátjának tartja, ezért volt ott az esküvőjén is.

Palikék Világa, Ilyen az élet című sorozatában például úgy fogalmazott:

A sógorok arra vannak, hogy a villámot elhárítsák, meg a rossz felhőket elfújják. Mi nem szítani akarjuk köztük a tüzet, hanem békíteni akarjuk őket. Nem úgy, hogy jöjjenek újra össze, hanem, hogy a lehető legjobb barátságban teljen el, ahogy az a gyerek felnő.

