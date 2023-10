Nagy Melanie élete óriási fordulatot vett miután két évvel ezelőtt G.w.M gondolt egyet, s Kulcsár Edináért elhagyta a családját. A szakítás érthető módon eléggé viharosra sikeredett, tekintve, hogy még hónapokon keresztül ment az adok-kapok a két fél között. Ez viszont már csak történelem, mindketten elengedték a múltat, és új életet kezdtek...

Nagy Melanie-ra rátalált a szerelem? (Fotó: Nagy Zoltán)

Karrier vagy szerelem?

Nos, azt tudjuk, hogy G.w.M a szerelmet választotta, hiszen alig 1 év leforgása alatt megkérte Kulcsár Edina kezét, összeházasodtak, és megszületett közös gyermekük, Amara is. De mi a helyzet Melanie-val? Nem meglepő, hogy sokan kíváncsiak arra, hogy a sztáranyuka tovább lépett-e, azaz van-e most férfi az életében... Tekintve, hogy az utóbbi időben főként olyan fotókat tett közzé, amely a boldogságáról árulkodik. Mint ahogy anno megírtuk, a legújabb Instagram posztja is ezt sugallja. Melanie egy elegáns étteremben ül, a kezében pedig egy gyönyörű rózsát tart, a képhez pedig csak ennyit írt: "Kellemes este."

A legtöbben fogadni mertek volna arra, hogy a műsorvezető egy esetleges hódolójával tölti azt a bizonyos kellemes estét. Ám mint megtudtuk, ez nem így van.

Köszönöm az újságoknak, hogy úgy gondolják, Melanie megtalálta mellettem a boldogságát. Barátként ez a célom, ha elviszem ebédelni és jókat beszélni

– bukkant fel egy komment a híresség fotója alatt, azaz cáfolásra került a rajongók teóriája, miszerint a szíve ismét foglalt. De azért szerettük volna erről megkérdezni mi is...

Tabu a magánélet

Melanie sohasem haknizott a magánéletével, és a jelek szerint ezután sem fog. Mint mondja, nem szeretné kiteregetni a szerelmi életét, hiszen a szakmájában akar kiteljesedni. Ehhez jó úton is halad, nem rég ugyanis debütált a Tükröm Tükröm című műsora, melynek forgatásán a stábunk is ott lehetett. De kanyarodjunk vissza a lényeghez: a sztáranyuka feltehetően sosem fog beszámolni arról, hogy a szíve foglalt-e vagy sem, azaz a rajongóknak csak a találgatások maradnak.

Én eddig sem osztottam meg a magánéletem részleteit a külvilággal, és ezután sem fogom. Akkor sem, ha bárki lesz az életemben

– mondta lapunknak a műsorvezető.