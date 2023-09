Leleplező fotó? Újra rátalálhatott a szerelem G.w.M exére, Nagy Melanie-ra

Nagy Melanie nevét akkor ismerte meg az ország, amikor kiderült, hogy rapper párja, G.w.M összejött az ország akkori legkeresettebb influenszerével, Kulcsár Edinával. A családi botrány napok alatt "híressé" tette a kétgyermekes édesanyát is, akinek egyetlen porcikája sem vágyott arra, hogy bulvárlapok címoldalain szerepeljen. Sajnos sok választása nem volt... Az elhagyott asszony azonban képes volt ebből a szörnyű helyzetből is kihozni a legjobbat, az élete totális fordulatot vett.

Nagy Melanie képes volt felállni a földről Fotó: Markovics Gábor

Forrtak az indulatok

Az elválás finoman szóval sem sikerült békésre, Melanie és G.w.M a különköltözésük után is hónapokig nyilvánosan üzengettek egymásnak. Sőt, a rapper még az esküvője napján is azzal volt elfoglalva, hogy szitkokat szórjon az exére. A kedélyek lassan nyugodtak le, amire rendkívül nagy szükség volt, hiszen G.w.M kapcsolatából és Kulcsár Edina házasságából is született két gyermek, akiknek mindkét szülőre szükségük volt, és van a mai napig. A felnőttek így végül nagy nehezen lenyugodtak, és mindenki elkezdett a saját életére koncentrálni. Ám amíg G.w.M a szakításuk után szinte azonnal szerelembe esett, Melanie szíve még hosszú hónapokig zárva maradt. Az újjászületésre a jelek szerint egészen mostanáig kellett várni.

Titkos randi

Nagy Melanie szerelmi élete rejtély, a fiatal édesanya nem hajlandó arról nyilvánosan beszélni. A követőit persze ennek ellenére - vagy pont ezért - nagyon érdekli, hogy foglalt-e a szíve és ha igen, akkor kire esett a választása? Annyi bizonyos, hogy nagyon sok udvarlóból választhat magának, ha akar, hiszen pont a válása miatt országosan ismert lett, az Instagramon közel 70 ezer ember követi, és a Facebookon is közel ötezren lesik minden mozdulatát, amit megoszt a nagyvilággal. Azoknak, akik annak drukkoltak, hogy a fiatal asszony megint szerelmes legyen, jó hírünk van! A jelek szerint ugyanis sikerült egy lovagnak belopódznia Melanie szívébe... G.w.M exe egyre gyakrabban oszt meg olyan tartalmakat, melyekről könnyű azt feltételezni, hogy egy férfi társaságában érzi jól magát. A legújabb Instagram posztja is erről árulkodik: Melanie egy elegáns étteremben ül, a kezében pedig egy gyönyörű rózsát tart, amit nyilvánvalóan nem a pincértől kapott... Hanem valakitől, akivel éppen vacsorázik. A képhez pedig csak ennyit írt: "Kellemes este."