„Nem vágyom arra, mint korábban” – ilyen esküvőt képzel magának Nagy Melanie

Nagy Melanie élete egyik legizgalmasabb időszakát éli, hiszen kijelenthetjük, hogy szárnyal a karrierje. Nemcsak sminkesként teljesedhet ki a szakmájában, de műsorvezetőként is uralja a képernyőket az átalakítós műsorával, melynek forgatásra most a Bors is bepillanthatott.

Nagy Melanie elárulta, milyen lenne számára a tökéletes álomesküvő Fotó: Markovics Gábor

Ezúttal különleges apropója volt az adásnak, ugyanis Melanie és csapata egy menyasszony próbahaját, sminkjét és körmét csinálta meg. Sőt, még esküvői ruhát is választottak az arának, aki nem más volt, mint Patai Anna, a Megasztár 2010-es szériájának a versenyzője. Bár most az énekesnő nagy napjára készültek, mégis kíváncsiak voltunk arra, hogy Melanie milyen lakodalmat képzelne el magának.

Nagy Melanie álomesküvője

A habos-babos, csillogó ruhák között sétálva beszélgettünk a sztáranyukával, akinek bár nagyon tetszettek a hercegnős ruhák, nagy meglepetésünkre elárulta: nem ilyet képzel magának. Az utóbbi években nagyot fordult vele a világ, és amit korábban megálmodott, az ma már nem helytálló.

– Az álomesküvőm nem biztos, hogy ugyanaz, mint amit 10 évvel ezelőtt megálmodtam magamnak. Régen még világraszóló lakodalomban, óriási buliban gondolkoztam, de most két gyerekkel, és sok mindennel a hátam mögött máshogy gondolom, nem vágyom arra, mint korábban – kezdte a Borsnak Melanie, aki természetesen azt is elárulta, milyen lenne számára most, a jelenben az ideális esküvő. Nos, azt kijelenthetjük, hogy teljesen más, mint annak idején...

Valami igazán meghitt, családias szertartást tudok elképzelni, esetleg a tengerparton. Szép, könnyed ruhában lennék, nagy kiengedett hajjal a szűk családom és a szeretteim körében. Koktélozós, csevegős, laza kis buli lenne. Persze, ehhez meg kellene találnom a megfelelő partnert is

– tette hozzá nevetve a szépséges műsorvezető, aki tehát a múlt csalódásai ellenére sem mondott le az elköteleződésről. Most viszont legfőképp a gyermekeire és a karrierjére koncentrál, ha pedig időközben betoppanna az igazi, azt sem sajnálná.

Nagy Melanie Patai Anna próbasminkjét készítette el Fotó: Markovics Gábor

Megvalósította az álmát

A G.w.M exszerelmeként megismert Melanie régóta dédelgetett vágya volt, hogy egyszer majd a saját műsorának a háziasszonya lehet. Az álomból nemrég valóság lett, és a csinos édesanya a képernyőre került ráadásul egy átalakítós műsorral. Már több részt is leforgattak, augusztustól pedig a nézők is láthatják a munkájuk gyümölcsét.

Nagyon szeretem és élvezem ezt az egészet. Örülök, hogy volt hozzá elég bátorságom és belevágtam. Úgy érzem, hogy most érkeztem meg igazán, végre ott vagyok, ahol lennem kell. Nagyszerű csapattal dolgozhatok együtt, igazi szakemberek, akik elismertek a szakmájukban

– mesélte a műsoráról a sztáranyuka, aki azt is elárulta, miért pont Patai Annára esett a választása az esküvői különkiadáshoz.

– Sok ötletem volt, amelyeket szerettem volna megvalósítani és a csapat is szorgalmazott. Ilyen volt például az anyaotthon lakóinak az átalakítása, vagy egy esküvői különkiadás. Na, most ki lett volna utóbbira a legalkalmasabb, mint az egyik legkedvesebb kolleginám, Patai Anna?! Mondhatni, ő volt a legjobb alany számomra, hiszen ismertem már az ízlésvilágát, be tudtam határolni nagyjából, hogy sminkben mit szeretne viszontlátni magán. Mindenképp a szép, nagy szemeit akartam kihangsúlyozni. Úgyhogy a tökéletes bőrre és a hangsúlyos szemre próbáltam koncentrálni, illetve arra, hogy ne legyen túl maszkos a smink. Szerintem nagyon jól sikerült, hamarosan pedig a nézők is láthatják a végeredményt – tette hozzá Melanie.